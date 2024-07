Letzte Kabinettssitzung von Malu Dreyer im Ahrtal

Kurz vor dem dritten Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal gibt es eine Kabinettssitzung im Kreis Ahrweiler. Für Malu Dreyer (SPD) als Ministerpräsidentin ist es die letzte.

Einen Tag vor ihrem offiziellen Rücktritt als Ministerpräsidentin wird Malu Dreyer zusammen mit dem Kabinett das Ahrtal besuchen. Die interne Kabinettssitzung wird im Weingut Kloster Marienthal in Dernau abgehalten und beginnt bereits am Dienstagmorgen.

Nachfolger Alexander Schweitzer nimmt an Sitzung in Dernau teil

Auch Dreyers Nachfolger, der Digitalisierungsminister Alexander Schweitzer (SPD), nimmt an der Kabinettssitzung teil. Außerdem werden neben den Ministerinnen und Ministern auch viele Politiker aus dem Ahrtal vor Ort sein. Darunter Landrätin Cornelia Weigand (parteilos) und viele Bürgermeister.

Bislang sei kein Termin geplant, an dem Ministerpräsidentin Dreyer außerhalb der Kabinettssitzung teilnehmen wird. Zudem sei auch kein offizielles Statement von ihr geplant. Bis zuletzt gab es Kritik aus dem Ahrtal, dass Ministerpräsidentin Dreyer sich nicht entschuldigt hatte. Ihr Nachfolger Alexander Schweitzer und auch andere Minister wollen sich dagegen Wiederaufbauprojekte im Ahrtal anschauen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.

Minister besuchen Wiederaufbauprojekte im Ahrtal

Der künftige Ministerpräsident Schweitzer wird beispielsweise in Lind und Sinzig sein. Dort will er unter anderem die sanierten Räumlichkeiten der St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe besichtigen. Umweltministerin Kathrin Eder (Grünen) will eine Anlage zur Herstellung von Flüssigboden zum Einsatz im Wiederaufbau von Leitungs- und Kanaltrassen besuchen. Innenminister Michael Ebling (SPD) will in Bad Neuenahr-Ahrweiler zwölf Förderbescheide für den Wiederaufbau von mehreren Schulen überreichen.