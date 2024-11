Im Ahrtal läuft die Umweltministerkonferenz unter dem Vorsitz von Rheinland-Pfalz. Bauern wollen dort am Mittag mit einer Traktor-Demo auf ihre Forderungen aufmerksam machen.

Die Umweltministerinnen und -minister von Bund und Ländern wollen heute eine Exkursion durch das Ahrtal machen und sich ansehen, wie der Wiederaufbau läuft. Das wollen die Landwirte für eine Demo nutzen. Sie haben angekündigt, am Mittag mit rund 50 Traktoren in Dernau zu sein. Vorher wollen sie auch ein Positionspapier an die Umweltministerkonferenz übergeben.

Landwirte wollen beim Hochwasserschutz mitreden

In dem Papier fordern sie nach Angaben des Bauern- und Winzerverbands, dass die Winzer und Landwirte an der Ahr besser in die Planungen für den Hochwasserschutz einbezogen werden sollen. Außerdem wollen sie sich dafür einsetzen, dass die Regulierungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln so bleiben, wie sie sind und nicht weiter verschärft werden. Etwa in Schutzgebieten.

Und die Landwirte fordern, dass Wölfe abgeschossen werden dürfen, wenn sie Bauern mit Weidetieren Probleme machen.

Themen sind Klimawandel und Plastikmüll

Seit Mittwoch tagt die Umweltministerkonferenz in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Es geht um die Finanzierung von mehr Hochwasserschutz, Geld für die Anpassung an den Klimawandel und ein UN-Abkommen, mit dem Plastikmüll verringert werden soll.