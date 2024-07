SWR1 Ahrtalwoche 2024

per Mail teilen

Drei Jahre nach der Flut im Ahrtal: Der Wiederaufbau geht voran, aber seit der Schicksalsnacht vom 14. Auf den 15. Juli 2021 ist viel passiert. SWR1 Moderator Veit Berthold besucht auch in diesem Jahr das Tal und trifft Menschen, die etwas zu erzählen haben.

Drei Jahre nach der Flut: Wiederaufbau im Ahrtal vorangekommen

Drei Jahre nach der größten Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz ist der Wiederaufbau im Ahrtal vorangekommen, aber noch lange nicht abgeschlossen. SWR1 Moderator Veit Berthold hat sich wieder aufgemacht, um die Frage zu stellen: Wie geht’s Dir, Ahrtal?

Drei Jahre nach der Flut: Eine neue Generation im Ahrtal

Diese Frage wollte er vor allem jungen Menschen stellen. Einer jungen Generation, die trotz der Flut als Erfahrung ihre Zukunft im Ahrtal sieht und daran mitarbeiten will, ihre "Heimat" zu einem lebenswerten, sicheren und modernen Ort zu machen.

Und sie hoffen, dass sich etwas Ähnliches wie am 14./15. Juli 2021 nicht noch einmal wiederholt. Er ist eine junge Generation, die nicht aufgeben will und dafür auch noch die Kraft hat. Es sind Winzer, die das Erbe ihrer Eltern weiterführen wollen, Auszubildende in Handwerksberufen, junge Schreiner, die den elterlichen Betrieb übernehmen, eine Klimaschutzmanagerin, Kommunalpolitiker und Geschäftsgründerinnen, alle mit einem Ziel: das Ahrtal wieder aufzubauen, schöner als vor der Flut.