Eine Generation junger Unternehmerinnen und Unternehmer gehen im Ahrtal an den Start. Eine davon ist die 24-jährige Boutique-Besitzerin Laura Schäfer.

Laura Schäfer ist 24 Jahre alt und liebt Mode. Den Leerstand in Ahrweiler nach der Flut hat sie genutzt, um sich mit ihrer eigenen Mode-Boutique selbstständig zu machen. Jetzt versucht sie ihren Traum zu verwirklichen, Modepräsentation auf Instagram inklusive, wie sich SWR1 Moderator Veit Berhold selbst überzeugen konnte.

SWR1: Laura, eigentlich war das gar nicht so klar, dass du mit 24 Jahren einmal eine eigene Boutique hast, oder?

Laura Schäfer: Nein, es war nicht geplant, sagen wir es so. Aber es ist einfach so gekommen, wie es kommen sollte. Und so ist es auch genau richtig.

SWR1: Du hast vorher als Angestellte in einer Boutique gearbeitet und hast dann in dieser Krise deine persönliche Chance gesehen.

Schäfer: Ganz genau. Also ich hatte selbst bevor irgendwie ein Fest hier in Ahrweiler war, immer Tatendrang, mir noch was Neues zu kaufen - was Schönes zum Anziehen zu finden. Das war halt hier in der Umgebung immer schwierig. Es gibt natürlich Geschäfte, gar keine Frage. Aber es gab nie so etwas mit so richtig junger Mode, wie es das jetzt in den größeren Städten gibt.

Und dann habe ich die Möglichkeit gesehen, das Ganze zu machen und eine kleine Monopolstellung für mich entdeckt. Ich habe einfach gesagt, ich probiere das mal und bring dann auch die jüngere Mode für die jungen Damen nach Ahrweiler.

Mode, vor allem für junge Frauen versucht Laura Schäfer ins Ahrtal zu bringen. SWR

SWR1: Das machst du auch in den sozialen Netzwerken, dort sieht man dich jeden Tag. Du bist selbst das eigene Model und präsentierst die Kleidung selbst. Wie wichtig ist das?

Schäfer: Der Social Media auftritt ist mit Abstand das Wichtigste, was neben meinem Laden grundsätzlich noch da ist. Es ist zwar viel Laufkundschaft in der Stadt und wir haben ja auch viel Tourismus hier in Ahrweiler, aber Social Media, die Leute jeden Tag auf dem Laufenden zu halten, ist einfach das A und O.

Es gibt Kunden, die kommen dann wirklich nur wegen einer Story, wegen einem neuen Artikel in meinen Laden. Auch weil man damit noch eine viel, viel größere Masse an Menschen für sich erreichen kann, ist das einfach das Wichtigste.

SWR1: Du bist mit 24 auch schon Arbeitgeberin, sorgst dafür, dass es hier in Ahrweiler vorangeht. Hat sich der Mut für Dich schon ausgezahlt?

Schäfer: Man gibt den Leuten einen Platz, wo sie sich wohlfühlen. Viele kommen hier rein und sagen: "Ich liebe es hier einfach!. Es ist so gemütlich. Es ist so schön!" Das finde ich, ist eigentlich das Tollste an der ganzen Sache. Was jetzt da zahlenmäßig oder so – das ist eine ganz andere Rolle, finde ich. Mir geht es darum, dass die Leute sich hier wohlfühlen. Dass Sie hier hinkommen, wenn sie irgendwo eingeladen sind oder sonst was sich ein Outfit holen und sich wohlfühlen. […] Wenn sie mal einen schlechten Tag haben, sagen, ich geh jetzt zur Laura und kaufen was neues und fühlen sich danach besser.

Das Gespräch führte Veit Berthold.