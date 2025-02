Sechs Radsportler vom Verein "Vorwärts Orient Mainz" sind mit Reporterin Ulrike Nehrbaß mit Mountainbikes auf einem 25 km-Rundkurs rund um Ingelheim unterwegs, vorbei an drei Sehenswürdigkeiten und mit zwei Steigungen, die es in sich haben – für rheinhessische Verhältnisse. Die meiste Zeit des Jahres treffen sich die Vereinsradfahrer in großen Gruppen zu Ausfahrten auf Rennrädern. Jetzt im Herbst, wo es kälter und windiger wird, ist das MTB eine willkommene Alternative.