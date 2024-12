Der Dienstagvormittag startet mit einem stark bewölkten Himmel, sagte Wetterexperte Karsten Schwanke am Abend. Für weiße Flöckchen ist es zu mild: Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad, in den Bergen auf 6 Grad. Am Mittwoch gibt es wenig Änderungen, am Donnerstag kommen Regenschauer ins Land. Kälter wird es dann erst Richtung Wochenende.

6:00 Uhr

Guten Morgen Rheinland-Pfalz! 👋

Hallo an die Frühstückstische oder sogar die Schreibtische und natürlich an alle, die noch in der Bahn sitzen - hier ist der Morgenticker für Rheinland-Pfalz. Ich bin Ingrid Reitenbach und halte euch bis 10 Uhr über alles auf dem Laufenden, was sich in und um Rheinland-Pfalz herum so tut.

Neben den kommenden Themen will ich vor allem das mit euch teilen: In sieben Tagen ist Weihnachten! 🎄 Es geht also in die heiße Phase und ich freue mich sehr drauf! Ihr auch?

Teilt eure Vorfreude - oder eher den Weihnachtsstress? - mit mir. Fragen, Anmerkungen oder Kritik könnt ihr über diese E-Mail-Adresse ebenfalls loswerden: rlp-newsticker@swr.de.