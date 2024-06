Blog: Weniger Drogendelikte im Westen der Pfalz, erneut Betriebsversammlung bei Tadano

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

17:11 Uhr ++ Schwerer Motorradunfall bei Hermersbergerhof ++ Bei einem Unfall auf der B48 zwischen Hofstätten und Hermersbergerhof sind am Nachmittag zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren die beiden Motorräder auf der kurvenreichen Strecke zusammen gestoßen - eine Ursache für den Unfall ist noch nicht bekannt. Die B48 war während der Bergungsarbeiten gesperrt - auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

14:51 Uhr ++ Bewährungsstrafe wegen kinderpornografischen Bildern ++ Weil er kinderpornografische Bilder auf seinem Handy hatte, hat das Amtsgericht Pirmasens einen Mann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss er 1.000 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung hatte die Polizei über 150 kinder- und jugendpornografische Bilder auf dem Handy des Mannes gefunden.

14:14 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen in Rockenhausen ++ Rund um Rockenhausen kann es in den kommenden Tagen zu Verkehrsbehinderungen kommen, denn für den Windpark im Stadtteil Dörnbach wird ein neues Windrad geliefert. Das heißt, dass bis zum kommenden Sonntag mehrere Schwertransporte auf den Straßen unterwegs sind. Die Transporte fahren unter anderem über die B48 und die Landesstraßen 400 und 395 nach Rockenhausen. Die Fahrten starten frühestens nachmittags, oft aber auch erst abends.

11:49 Uhr ++ Weniger Drogendelikte in der Westpfalz ++ Entgegen dem bundesweiten Trend hat die Polizei in der Westpfalz nicht mehr, sondern weniger Drogendelikte festgestellt. Nur die Kreise Kaiserslautern und Südwestpfalz bilden eine Ausnahme. Vergleicht man die Zahlen der Rauschgiftdelikte der vergangenen beiden Jahre, so stellt man fest, dass in Zweibrücken der größte Rückgang zu verzeichnen ist. Da gab es im vergangenen Jahr 143 Rauschgiftdelikte weniger als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Rückgang von knapp einem Viertel. In Pirmasens waren es laut dem Landeskriminalamt 53 Delikte weniger und in der Stadt Kaiserslautern 38 weniger. Auch im Donnersbergkreis und im Kreis Kusel sind weniger Fälle registriert worden. Anders sieht es im Kreis Kaiserslautern aus: Dort gab es im vergangenen Jahr 37 Rauschgiftfälle mehr als im Jahr zuvor, in der Südwestpfalz waren es sieben mehr. Man muss aber dazu sagen, dass in der Statistik die Fälle zählen, für die im jeweiligen Jahr die Ermittlungsverfahren abgeschlossen wurden. Die tatsächlichen Taten können also durchaus auch zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden haben.

9:31 Uhr ++ Erneut Betriebsversammlung bei Tadano in Zweibrücken ++ Kommt die Geschäftsführung heute zur Tadano Betriebsversammlung in Zweibrücken, oder nicht? Und gibt es Alternativen zur geplanten Werksschließung auf dem Flughafengelände? Das sind Fragen, die sich die gut 1.200 Beschäftigten des Zweibrücker Kranbauers stellen. Zuletzt waren die Gespräche zwischen der Tadano-Geschäftsführung, der Gewerkschaft IG Metall und dem Betriebsrat festgefahren. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig die Zukunft des gesamten Standorts Zweibrücken zu gefährden. Die Fronten scheinen verhärtet. Von der IG Metall heißt es allerdings, dass es erste Anzeichen gibt, dass die Geschäftsführung zu Verhandlungen bereit ist. Öl ins Feuer gießt unterdessen ein Video, das unter den Tadano-Mitarbeitern die Runde macht. Es zeigt, wie standortfremde Tadano-Mitarbeiter nachts Werkshallen, Maschinen und Lagerregale filmen. Das befeuert den Vorwurf, dass Know-how aus Zweibrücken an andere Standorte abgezogen wird.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.06.2024 um 8:30 Uhr.

8:15 Uhr ++ SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern feiert 30-jähriges Jubiläum ++ Das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern feiert heute 30-jähriges Bestehen. Dazu lädt das Familienhilfezentrum nach eigenen Angaben ab 9 Uhr zu einer Feier ein. Auf der Gartenschau gibt es unter anderem Musik und einen Vortrag zum Thema Kinderschutz. Anschließend findet eine Gartenparty im SOS-Jugendhaus am Bännjerrück statt. Die Einrichtung in Kaiserslautern ist seit drei Jahrzehnten Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, die unter anderem Opfer von Gewalt oder sexuellem Missbrauch sind. Dort bekommen Hilfesuchende Unterstützung.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 27.06.2024 um 7:30 Uhr.

18:26 Uhr ++ Wasserrohrbruch in Hohenecken ++ Wegen eines Wasserrohrbruchs im Kaiserslauterer Stadtteil Hohenecken ist die Burgherrenstraße gesperrt - voraussichtlich bis nächste Woche. Grund ist, dass die Straße durch den Rohrbruch vom Wasser unterspült wurde. Von der Sperrung sind auch verschiedene Buslinien betroffen, die durch die Burgherrenstraße in Hohenecken fahren.

16:48 Uhr ++ Brand in Kaiserslauterer Innenstadt ++ In Kaiserslautern musste die Feuerwehr am Nachmittag zu einem Brand in der Fußgängerzone ausrücken. Demnach hat in einer Wohnung ein Herd gebrannt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ob der Mensch in der Wohnung verletzt wurde, ist nicht klar. Auch zum Schaden gibt es keine Infos.

14:18 Uhr ++ Mann bedroht und beleidigt Reisende im Zug bei Hauenstein ++ Die Bundespolizei sucht Menschen, die in einem Zug von Hauenstein nach Landau von einem Mann bedroht oder beleidigt wurden. Zeugen hatten sich deswegen bei der Polizei gemeldet. Demnach ist das Ganze am Montag gegen 14 Uhr passiert. Am Hauptbahnhof in Landau habe die Bundespolizei den mutmaßlichen Beschuldigten aufgegriffen - aber nicht die Geschädigten. Wer im Zug bei Hauenstein von dem Mann bedroht oder beleidigt wurde oder zu dem Vorfall etwas sagen kann, soll sich bei der Bundespolizei in Kaiserslautern melden, Telefon 0631-340730 oder 0800-6888000.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 13:30 Uhr.

14:08 Uhr ++ Rikscha-Angebot in Zweibrücken soll ausgebaut werden ++ Auf einer Fahrrad-Rikscha durch die Stadt gefahren werden – das ist in Zweibrücken möglich. Das Angebot ist vor allem für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind. Das Ganze soll jetzt ausgebaut werden, sagt die Initiative "Radeln ohne Alter Zweibrücken", die das organisiert. Dafür ist man auf der Suche nach mehr Rikscha-Fahrern. Derzeit sind rund 15 Leute als Rikscha-Piloten im Einsatz. Und die wechseln sich an verschiedenen Tagen mit dem Fahrdienst ab. Im Moment macht man beispielsweise zweimal die Woche mit Bewohnern von Altenheimen eine Rikschafahrt durch die Innenstadt von Zweibrücken. Das ist aber noch nicht alles, man hätte auch gerne noch mehr Leute, die eine Fahrt machen wollen. Dazu bräuchte es aber noch eine zusätzliche Rikscha und hier fehlt es derzeit an Spendengeldern, wie ein Rikscha-Fahrer sagt. Die Initiative in Zweibrücken braucht mehr Geld und mehr Rikschafahrer, um das Angebot auch wirklich ausbauen zu können.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 12:30 Uhr.

13:24 Uhr ++ Pfandringe in Pirmasens werden gut angenommen ++ In Pirmasens werden die Pfandringe an Mülleimern bisher gut angenommen. Das hat der Jugendstadtrat mitgeteilt. Der hatte vor knapp einem Monat an drei Mülleimern in Pirmasens die Halterungen für leere Pfandflaschen angebracht. So will man erreichen, dass Bedürftige sich die Flaschen einfacher nehmen können und nicht in den Mülleimer greifen müssen. Ob es wegen der Pfandringe Probleme mit Glas-Müll gibt, ist noch nicht bekannt. In zwei Monaten soll die Testphase enden. Danach soll sich entscheiden, ob es noch weitere Pfandringe in Pirmasens geben wird.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 12:30 Uhr.

10:45 Uhr ++ Entschuldungsbescheid für Bruchmühlbach-Miesau ++ Die Ortsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau im Landkreis Kaiserslautern hat ihren Entschuldungsbescheid vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Das Land übernimmt damit einen Teil der Schulden des Ortes in Höhe von rund 7,5 Millionen Euro. Auch die Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau wird um eine Million Euro entlastet und die Ortsgemeinde Martinshöhe um 340.000 Euro. Mit dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen" will das Land hochverschuldete Kommunen stärken. Insgesamt können mehr als 500 Kommunen in Rheinland-Pfalz von dem Programm profitieren.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 10:30 Uhr.

8:41 Uhr ++ Cannabis auf Altstadtfest Kaiserslautern nicht erlaubt ++ In anderthalb Wochen ist in Kaiserslautern wieder Altstadtfest. Mit Blick auf Cannabis appelliert die Stadt an Besucherinnen und Besucher, auf dem Gelände kein Cannabis zu rauchen. Die Stadt weist außerdem darauf hin, dass es auf Volksfesten, die auch von Familien mit Kindern und Jugendlichen besucht werden, ohnehin ein Cannabis-Verbot gibt. Wer dagegen verstoße, müsse mit Bußgeldern rechnen. Das Altstadtfest in Kaiserslautern startet kommende Woche Freitag und geht bis Sonntag.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 8:30 Uhr.

7:30 Uhr ++ Ausbildungsbörse im Fritz-Walter-Stadion ++ Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern wird heute ausnahmsweise kein Fußball gespielt. Dort findet ab 9 Uhr eine Ausbildungsbörse im Bereich der Süd- und Osttribüne statt. Sie richtet sich insbesondere an junge Menschen. Von der BASF, über die Air Force, bis hin zu Hotels und Krankenhäusern aus der Region sind zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen vertreten. Insgesamt präsentieren sich 140 Unternehmen auf dem Betze. Mit deren Vertretern kann man ins Gespräch kommen. Die Ausbildungsbörse soll jungen Menschen bei der Berufswahl helfen und Orientierung bieten. Außerdem kann man auch seine Bewerbungsunterlagen mitbringen und die von Experten vor Ort checken lassen und sich Tipps abholen. Neben den Vertretern der Unternehmen sind auch Berufsberater der Agentur für Arbeit vor Ort, um Interessierten Rede und Antwort zu stehen. Organisiert wird die Ausbildungsbörse von der Agentur für Arbeit und dem FCK.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 26.06.2024 um 7:30 Uhr.

6:22 Uhr ++ Batteriezellenfabrik KL: Regierung optimistisch, Opposition nicht ++ Der Wirtschaftsausschuss des Landtags hat sich gestern mit dem Baustopp der Batteriezellenfabrik in Kaiserslautern beschäftigt. Wirtschaftsministerin Schmitt äußerte sich zuversichtlich, dass die Fabrik auch gebaut wird. Anfang des Monats hatte die Firma ACC den Bau fürs Erste auf Eis gelegt. Die Opposition bezweifelte, dass der Baustopp aufgehoben wird. Der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Helmut Martin, kritisierte die Informationspolitik des Unternehmens und der Landesregierung:

17:30 Uhr Kaiserslautern ist keine Großstadt mehr Die Stadt Kaiserslautern ist offiziell keine Großstadt mehr. Das ist das Ergebnis einer Volkszählung aus dem Jahr 2022, dem sogenannten "Zensus". Demnach wohnen in Kaiserslautern aktuell etwas weniger als 100.000 Menschen - knapp 900 Menschen weniger als bei der letzten Zensus-Volkszählung. Als Großstadt gilt eine Stadt, wenn sie mehr als 100.000 Einwohner hat. Die Einwohnerzahlen spielen beispielsweise für die Berechnung des Länderfinanzausgleichs eine wesentliche Rolle. Der Länderfinanzausgleich soll dafür sorgen, dass Länder beziehungsweise Kommunen deutschlandweit so viel Geld bekommen, dass sie ihre Aufgaben erledigen können. Sendung am Di. , 25.6.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

15:38 Uhr ++ Eichenprozessionsspinner in Göllheim ++ In Göllheim im Donnersbergkreis warnt die Verbandsgemeinde momentan vor dem Eichenprozessionsspinner. Die Haare der Schmetterlings-Raupen können allergische Reaktionen bei Mensch und Tier auslösen. Deshalb sollte der Bereich "Hinter dem Heyer" in der Nähe der Felder in Göllheim in den nächsten Tagen gemieden werden, so die Verbandsgemeinde. Dort wurden jetzt auch schon Warnschilder aufgestellt. Bis Ende der Woche soll eine Fachfirma die Raupen beseitigt haben. Bisher wurde der Eichenprozessionsspinner auch nur in Göllheim gesichtet, heißt es von der Verbandsgemeinde.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.06.2024 um 14:30 Uhr.

13:51 Uhr ++ Land übernimmt Schulden von Enkenbach-Alsenborn ++ Die Ortsgemeinde Enkenbach-Alsenborn im Kreis Kaiserslautern wird einen Teil ihrer Schulden los. Das Land übernimmt nach eigenen Angaben Schulden in Höhe von fast neuneinhalb Millionen Euro. Dafür hat Enkenbach-Alsenborn jetzt den Entschuldungsbescheid vom Land Rheinland-Pfalz bekommen. Dadurch kann die Gemeinde laut Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel (CDU) ihr Geld in Zukunftsprojekte investieren. Zum Beispiel, um schneller Klimaneutral zu werden. Mit dem Programm "Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen" will das Land hochverschuldete Kommunen stärken. Insgesamt können mehr als 500 Kommunen in Rheinland-Pfalz von dem Programm profitieren.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.06.2024 um 13:30 Uhr.

11:43 Uhr ++ Mehr Grenzverkehr wegen EM-Spielen ++ Wer an der Grenze zu Frankreich wohnt oder dort mit dem Auto unterwegs ist, muss heute mit mehr Verkehr rechnen. Der Grund: Bei der Fußball-EM spielt Frankreich in Dortmund gegen Polen – und die Bundespolizei geht davon aus, dass viele französische Fans auf dem Weg zum Spiel auch durch die Westpfalz fahren. Außerdem kontrolliert die Bundespolizei während der EM verstärkt an den Grenzen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.06.2024 um 11:30 Uhr.

10:29 Uhr ++ Geld für Gemeindehalle in Bobenthal ++ Die Ortsgemeinde Bobenthal in der Südwestpfalz bekommt 372.000 Euro vom Land, um ihre Gemeindehalle zu sanieren. Das Geld soll nach Angaben der Landesregierung dafür genutzt werden, die Halle barrierefrei zu machen. Auch das Thema Klimaschutz werde bei der Sanierung berücksichtigt. Ziel sei es, die Halle auch in Zukunft für Veranstaltungen zu nutzen und die Qualität des Dorflebens weiter zu erhöhen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 25.06.2024 um 9:30 Uhr.