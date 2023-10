Hat ein Pizzabäcker im Kreis Kaiserslautern Waffen verkauft?

Das eigentlich für heute erwartete Urteil am Landgericht Zweibrücken wird verschoben. Die Kammer will erst weiteren Hinweisen nachgehen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, er habe in seiner Pizzeria im Kreis Kaiserslautern zwischen 2020 und 2022 Waffen verkauft. Genau genommen soll der Mann in dem Zeitraum in sieben Fällen Waffen samt Munition gewinnbringend verkauft haben. Dabei soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft einen Erlös von 15.900 Euro erzielt haben.

Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz

Unter den verkauften Waffen sollen neben mehreren verschiedenen Pistolen auch ein Revolver, zwei Sturmgewehre und eine vollautomatische Maschinenpistole gewesen sein. Dazu soll der 53-Jährige auch Munition und teilweise Zielvorrichtungen verkauft haben. Damit hätte er unter anderem auch gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, da sowohl Maschinenpistolen als auch voll- sowie halbautomatische Gewehre mit Ausnahmen zu den Kriegswaffen gehören.

Waffenkäufer war offenbar V-Mann der Polizei

Der angeklagte Restaurantbesitzer war bis zu den Waffengeschäften offenbar vollkommen unbescholten. Einer der Waffenkäufer soll nach Angaben des Landgerichts ein sogenannter V-Mann - also Vertrauensmann - der Polizei gewesen sein. Durch ihn sind dann die illegalen Waffengeschäfte aufgeflogen.

Ermittler der Polizei sollen auch Waffen gekauft haben

Zwischenzeitlich hatte der V-Mann auch einen Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Westpfalz beschuldigt, bei dem Pizzabäcker Waffen gekauft zu haben. Das hatte zu größerem Streit und Verwerfungen innerhalb des Präsidiums geführt. Berichten anderer Medien zufolge waren auch die weiteren Waffenkäufer des Pizzabäckers von der Polizei – allerdings waren diese als verdeckte Ermittler unterwegs.

Kein Urteil, weil V-Mann Pizzabäcker zu einer Straftat angestiftet haben könnte

Die Kammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Mittwoch kein Urteil gesprochen. Denn sie will erst prüfen, ob bei einem Teil der Anklagepunkte ein sogenanntes Verfahrenshindernis vorliegt. Der Verteidiger des angeklagten Pizzabäckers hat nämlich argumentiert, dass der V-Mann und die verdeckten Ermittler der Polizei den Pizzabäcker zum Verkauf der Waffen angestiftet haben könnten.

Polizist soll erneut einvernommen werden

Dieser Möglichkeit will die Kammer nun nach eigenen Angaben nachgehen. Daher will sie den Ermittlungsführer der Polizei erneut in den Zeugenstand rufen. Der hatte an den vorhergehenden Verhandlungstagen nur wenige Aussagen gemacht und sich darauf berufen, dass er keine weiteren Angaben zum Fall machen dürfe, um die Identitäten des V-Mannes und der verdeckten Ermittler nicht zu gefährden. Nun soll der Mann erneut einvernommen werden.

Warum der V-Mann überhaupt an den Pizzabäcker herangetreten ist und diesen gebeten hat, Waffen zu besorgen, ist noch unklar.