Spezialeinsatzkräfte stürmen Haus in Boppard

Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Dienstagnachmittag ein Haus in Boppard gestürmt. Nach eigenen Angaben hatte die Polizei in einer der Wohnungen einen bewaffneten Angriff vermutet.

Demnach hatte es zuvor einen Notruf bei der Polizei gegeben. Dabei habe sich im Hintergrund des Anrufers akustisch eine Szene abgespielt, die für den Beamten in der Notrufzentrale bedrohlich gewirkt habe. Stichwaffen und Drogen gefunden Wie ein Polizeisprecher mitteilte, haben die Einsatzkräfte in Boppard dann schnell reagiert und das Haus im Vorort Fleckertshöhe umstellt. In der Wohnung wurde ein 45-jähriger Mann festgenommen, bei ihm wurden diverse Stichwaffen und Drogen gefunden. Der Mann selbst habe sich - so wörtlich - in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Wie es mit dem Mann weitergehe, sei noch unklar, so der Polizeisprecher. Dabei spiele es eine Rolle, ob der Mann unter Drogen gestanden habe, oder psychisch erkrankt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.