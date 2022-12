Polizei findet Waffensammlung in Landstuhl

per Mail teilen

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in der Verbandsgemeinde Landstuhl drei Gebäude durchsucht. Dabei fand sie eine Ansammlung von Waffen.

Es war ein Hinweis wegen unerlaubten Besitzes von Waffen, der die Ermittler in der Verbandsgemeinde Landstuhl auf die Spur eines Ehepaares brachte. In der Folge durchsuchten Polizisten zwei Häuser und einen etwa 1.000 Quadratmeter großen alten Militärbunker, den das Paar angemietet hatte.

Dabei fanden die Beamten zwei Jagdmesser, eine Stahlrute, drei scharfe Revolver, drei scharfe Pistolen, ein Gewehr sowie mehrere Schuss Munition.

Verdächtiges Ehepaar schweigt

Den Eheleuten im Alter von 63 und 65 Jahren werden jetzt Verstöße gegen das Waffenrecht vorgeworfen. Sie äußerten sich nach Angaben der Polizei bisher nicht zu den Vorwürfen.

Keine Hinweise auf Nähe zu sogenannten Reichsbürgern

Die Ermittler teilten am späten Donnerstagabend mit, sie hätten bisher keine Erkenntnisse, wonach die Verdächtigen Verbindungen zur Szene der sogenannten Reichsbürger hätten. Zuvor hatte es geheißen, eine mögliche Nähe zu dieser Szene werde geprüft. Vergangene Woche hatte es bundesweit eine große Razzia gegen sogenannte Reichsbürger gegeben. Dabei waren nach Angaben des Landesinnenministeriums auch fünf Objekte in Rheinland-Pfalz durchsucht worden: In Bingen, Ingelheim, Kaiserslautern und Mainz.