Polizei findet bei Mann in Kriegsfeld Waffen

Die Polizei ist in Kriegsfeld im Donnersbergkreis am Donnerstagnachmittag zu einem größeren Einsatz ausgerückt. Sie war darüber informiert worden, dass ein Mann in seinem Haus scharfe Schusswaffen habe.

Eine Gefahr für andere habe bei dem Vorfall in Kriegsfeld am Donnerstag zunächst nicht ausgeschlossen werden können, teilte die Polizei mit. Bei dem Mann seien in der Vergangenheit bereits Schusswaffen gefunden worden. Polizei stellt in Kriegsfeld Waffen sicher Die Polizei stellte bei der Durchsuchung seines Hauses zwei verrostete, nicht funktionsfähige Langwaffen, eine Schreckschusswaffe mit Munition, ein Luftgewehr und ein Bolzenschussgerät sicher. Genehmigungen für den Besitz der Waffen hatte der Mann nicht. Eine konkrete Gefahr für Menschen in Kriegsfeld habe aber nicht bestanden, heißt es von der Polizei. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt