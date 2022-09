Mutmaßlicher Polizistenmord bei Kusel: LKA-Sachverständige sagen aus

per Mail teilen

Im Prozess um die beiden getöteten Polizisten bei Kusel sollen am Freitag Sachverständige aussagen. Dabei geht es um die Frage, wer zuerst auf die Polizistin geschossen hat.

Bislang beschuldigen sich die beiden Angeklagten in dem Prozess am Landgericht Kaiserslautern gegenseitig, das Feuer auf die Polizistin eröffnet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass der Hauptangeklagte Andreas S. sowohl den 29-jährigen Polizeioberkommissar als auch seine 24-jährige Kollegin erschossen hat. Schon am sechsten Prozesstag hatten sich Gutachter zu den verwendeten Waffen und gefundener DNA vor Gericht geäußert.

LKA: Blutspuren im Auto von Andreas S.

Eine Biologin des Landeskriminalamtes sagte, sie habe im Auto von Andreas S. Blutspuren der getöteten Polizeianwärterin gefunden - im Fußraum und an der Rückenlehne des Fahrersitzes. Auch auf der Kleidung der getöteten Polizeianwärterin seien DNA-Spuren von Andreas S. gefunden worden. Allerdings ist noch nicht eindeutig geklärt, wie die Spuren dorthin gekommen sind.

Zuvor war ein Waffenexperte vom LKA als Zeuge gehört worden - er hatte die mutmaßlichen Tatwaffen untersucht. Außerdem hatte er versucht, die daraus abgegebenen Schüsse mit den am Tatort gefundenen Patronen und Schrotkugeln abzugleichen.

Streit unter den Angeklagten wegen des Mantels von S.

Außerdem soll es am Freitag um einen Mantel des Hauptangeklagten Andreas S. gehen, den er in der Tatnacht möglicherweise getragen haben könnte. Das hat der Mitangeklagte Florian V. in Vernehmungen mehrfach betont. Andreas S. streitet allerdings ab, diesen Mantel getragen zu haben.

Zeugenaussage von Mithäftling verschiebt sich

Ursprünglich war geplant, dass ein Mithäftling von Andreas S. und auch der zweite Angeklagte, Florian V., am 15. Prozesstag aussagen. Diese Aussagen mussten jedoch überraschend auf einen späteren Verhandlungstag vertagt werden, weil ein psychiatrischer Gutachter coronabedingt nicht erscheinen konnte. Seine Anwesenheit sei laut Gericht zwingend erforderlich, damit er die Reaktionen des Hauptangeklagten beobachten und bewerten könne, während dieser die Ausführungen des Mitangeklagten hört. Florian V. soll jetzt voraussichtlich am 28. September vor Gericht aussagen.