Nico Santos und Karl der Große: Kirchheimbolanden feiert Stadtjubiläum

Die Musikstars Nico Santos und Michael Schulte sind die bekanntesten Gesichter, darüber hinaus spielt die Geschichte eine große Rolle, wenn Kirchheimbolanden Jubiläum feiert. Große Namen sollen auch künftig in die "Kleine Residenz" kommen.

Die Geschichte der Stadt ist in Kirchheimbolanden nicht zu übersehen. Die Stadtmauer mit ihren Türmen, die Altstadt mit ihren historischen Gebäuden, das Schloss, in dem sich heute ein Seniorenheim befindet, der Schlossgarten oder die barocke Orangerie sind nur einige Beispiele.

1250 Jahre Kirchheimbolanden - Jubiläumsprogramm April bis Dezember: Ausstellung zum Kirchheimbolander Frühmittelalter im Museum im Stadtpalais

13. April: Exkursion nach Ingelheim

20. April: Historische Weinprobe: Karl der Große und der Wein in der Stadthalle

Mai bis Oktober: Kibo liest und lauscht Geschichte(n) an historischen Schauplätzen

3. Mai: "Deine Stadt - Deine Schule" - Kirchheimbolander Schulen feiern das Stadtjubiläum

17. Mai: Tag der Kindertagesstätten mit einer "Zeitreise ins Mittelalter" im Schlossgarten

26. Mai: Chor- und Orchesterkonzert mit der Bezirkskantorei Kirchheimbolanden-Winnweiler und "Die LUfoniker" Ludwigshafen

14. Juni: Kranzniederlegung am Freischarengrab auf dem Friedhof

15. bis 17. Juni: Karolinenfest mit vier Konzerten an verschiedenen Spielstätten

23. August: Opern- und Operettengala auf dem Festplatz Herrngarten

24. August: Open-Air-Konzert mit Nico Santos und Michael Schulte auf dem auf dem Festplatz Herrngarten

25. August: Familienfest, ab 17 Uhr: US Air Forces in Europe Big Band

21. September: Exkursion nach Aachen

28. Dezember: "Happy-Birthday-Kerchem"-Party mit der Band Chairwalk in der Stadthalle Weitere Informationen zur 1250-Jahrfeier der Stadt Kirchheimbolanden gibt es hier.

Besonders die Spuren der Barockzeit sind in der Stadt noch zu sehen, als der Landesfürst Carl Christian von Nassau-Weilburg und seine Ehefrau Caroline im heutigen Kirchheimbolanden - damals noch Kirchheim - lebten. Und dann ist da auch noch kein geringerer als Wolfgang Amadeus Mozart. Der war im Januar 1776 eine Woche in der "Kleinen Residenz" und spielte auf der Stummorgel in der Paukskirche.

Zwei neue Bücher zur Geschichte der "Kleinen Residenz"

Erstmals erwähnt wurde Kirchheim aber viel früher - vor 1250 Jahren in einer Schenkungsnotiz des Klosters Lorsch. Und wenn die Stadt nun das ganze Jahr über Jubiläum feiert, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Geschichte von Kirchheimbolanden dabei eine große Rolle spielt. Etwa bei einer Ausstellung im Museum, Geschichten an historischen Schauplätzen, einer historischen Weinprobe unter dem Titel "Karl der Große und der Wein" oder einer "Zeitreise ins Mittelalter" der Kindertagesstätten.

Sören Dall hat zusammen mit Klaus Kremb zum Jubiläum zwei neue Bände der Schriftenreihe über Kirchheimbolanden erstellt. SWR

Zudem haben Klaus Kremb und Sören Dall eine historische Schriftenreihe der Stadt um zwei weitere Bände ergänzt, die kürzlich bei einem Festakt in der Stadthalle vorgestellt wurden. Sie dienen nach Angaben von Sören Dall auch als Begleitbücher zu den Stadttouren. Dabei kann die "Kleine Residenz" auf vier thematischen Rundwegen und mit Hilfe von QR-Codes erkundet werden.

Nico Santos und Michael Schulte in der "Arena" in Kirchheimbolanden

Groß gefeiert wird vom 23. bis 25. August auf dem Festplatz Herrngarten an der Stadthalle. Nach einer Opern- und Operettengala am Freitagabend kommen am Samstag zwei bekannte Popsänger in die Donnersberger Kreisstadt: Nico Santos und Michael Schulte. Die Nachfrage nach dem Open-Air-Konzert ist groß, wie Stadtbürgermeister Marc Muchow (CDU) sagt. Mehr als 4.000 der 5.000 Karten seien bereits verkauft.

Es wird nicht das erste Popkonzert auf dem Festplatz sein, das Tausende nach Kirchheimbolanden lockt. 2018 feierten 5.000 Musikfans ausgelassen bei Max Giesinger in der ausverkauften "Arena". Auch damals bei einem Jubiläum: 650 Jahre Stadtrechte.

Weitere Musikstars könnten an den Donnersberg kommen

Der Stadtbürgermeister möchte nicht bis zum nächsten Jubiläum warten, um wieder Musikstars in die "Kleine Residenz" zu locken. "Ich kann mir die Arena gut als festen Programmpunkt im städtischen Kalender vorstellen", sagt Muchow. Beispielsweise alle zwei Jahre im Wechsel zur ebenfalls im Zwei-Jahresrhythmus stattfindenden Bierwoche.

Musikstar Nico Santos kommt am 24. August nach Kirchheimbolanden und gibt dort zusammen mit Michael Schulte ein Open-Air-Konzert. dpa Bildfunk Britta Pedersen

Die 8.000-Einwohner-Stadt profitiere von solchen Veranstaltungen. Dank des städtischen Veranstaltungsbüros gebe es hervorragende Kontakte in die Musikszene. Denn dessen Leiter Timo Holstein ist zudem mit seiner Agentur unter anderem auch Manager von Michael Schulte und dem Duo Glasperlenspiel. Dadurch gebe es noch viele weitere Verbindungen, wovon die Stadt profitieren könne - und Kirchheimbolanden eben nicht nur bei Stadtjubiläen auf dem Tourplan von bekannten Musikerinnen und Musikern auftauchen könnte.