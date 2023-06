Die Pfalz ist bekannt für ihren Wein und ihre Weingüter, aber auch für die vielen Brauereien. Diese und viele überregionale präsentieren sich ab Freitagabend in Kirchheimbolanden. Denn es ist Bierwoche.

Mehr als 70 Biersorten können Besucherinnen und Besucher an diesem Wochenende in Kirchheimbolanden ausprobieren - also potenziell. Bis zu 30 Brauereien sind dabei, wenn auf dem Herrenplatz in Kibo gefeiert wird. Tausende Menschen werden erwartet

Nach Corona: Bierwoche im Donnersbergkreis findet statt

2021 musste das Fest wegen Corona abgesagt werden. Jetzt kann das überregional beliebte Fest zum mittlerweile 18. Mal stattfinden. Die "Kerchemer Bierwoche" gilt seit den 1980er Jahren als größtes Bierfest außerhalb Bayerns. Neben dem leckeren Gerstensaft bietet sie auch kulinarisch so einiges.

Bierkönig aus Kibo macht Fassbieranstich

Außerdem gibt es Live-Musik und der "Kerchemer" Bierkönig zeigt sich samt seiner Braugerstenkönigin der Öffentlichkeit. Um 19 Uhr am Freitagabend eröffnen sie das Fest mit dem - na, klar - Fassbieranstich. Der Eintritt zur Bierwoche ist frei.