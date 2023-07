Kinder aus dem Ahrtal beim SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz

Die Menschen im Ahrtal blicken in die Zukunft und fangen langsam wieder an, das Leben zu genießen. Die SWR Hilfsaktion Herzenssache hat im Ahrtal ein Tanzprojekt für Kinder ins Leben gerufen. Und für ein paar von ihnen ging am Samstag auf dem SWR 3 Open Air Festival in Mainz ein kleiner Traum in Erfüllung. Sie konnten ihre Idole treffen und ihnen zeigen, wie sie mit Tanzen die schwere Zeit nach der Flut verarbeiten.