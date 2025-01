Blog: Zwei Verletzte bei Messerangriff in Eisenberg, Schwerer Unfall auf B10, FCK startet ins Trainingslager

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

11:07 Uhr ++ Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Pirmasens ++ In Pirmasens werden alte Weihnachtsbäume zu Kompost verarbeitet. Die Stadt hat mehrere Sammelstellen eingerichtet, wo Bürgerinnen und Bürger ihre Weihnachtsbäume bis Ende des Monats abgegeben können. Sie werden geschreddert und danach kompostiert. Dafür ist es laut Stadt wichtig, dass kein Schmuck an den Bäumen ist. Sonst könnte es sein, dass über den Kompost zum Beispiel Kunststoff oder Glas in den Boden kommen. Außerdem sind manche Dekorationen mit Schadstoffen belastet. Sammelstellen für Weihnachtsbäume in Pirmasens Sommerwald/Husterhöhe: Spielplatz Am Wasserturm, Am Sommerwald, gegenüber Hausnummer 149 Zweibrücker-/Bismarckstraße: Platz neben der Treppe Bismarck-/Gartenstraße Horeb: Lichtenbergplatz, Spielplatz an der Ecke Wormser-/Darmstädter Straße & Grünfläche Albert-Schweitzer-Straße / Werner-von-Siemens-Straße & Glascontainer-Standort in der Orleanstraße Stadtmitte: Messegelände, Zeppelinstraße, neben der Zufahrt zum Parkplatz P1 Fußgängerzone, Bahnhof-, Schäferstraße: Grünfläche Ecke Kaffee-/Brückengasse Südliche Hauptstraße, Schäferstraße: Grünanlage Ecke Kümmelgasse/Schäferstraße Landauer-, Lemberger Straße: Parkplatz „Weißer Bär“ Bitscher Straße: Ecke Bitscher Straße/Simter Straße (ehemaliger Gaskessel) Kirchberg: Spielplatz Schumannstraße, Wendeplatz Arnold-Schönberg-Straße, Grünschnittannahmestelle auf dem Wertstoffhof Ohmbach Kaiserstraße: Grünfläche Kaiserplatz Winzler Viertel: Ecke Fahnen-/ Marienstraße, Maler-Bürkel-Platz Parkplatz Schachen: Grünanlage am Ehrenhof Ruhbank: Wendehammer Adolf- Ludwig-Ring, Parkplatz "Platte", Zugang zum ehemaligen Schuttplatz unterhalb Pfalzblick Erlenbrunn: ehemaliger Kerweplatz, Tuchbleistraße Fehrbach: Karl-Mattheis-Platz Gersbach: Platz Ecke Alte Wehrmachtstraße Hengsberg: Parkplatz an der Kreuzung Fehrbacher Straße/Hanfstraße Niedersimten: Dorfplatz Kreuzung Alte Keller-/Lothringer Straße Windsberg: Buswendeplatz in der Hochwaldstraße Winzeln: Glascontainerstandort Luitpoldstraße Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.01.2025 um 11:30 Uhr.

8:03 Uhr ++ Mini "Fashion Week" in Pirmasens ++ Ein Hauch von Paris findet heute in Pirmasens statt. Nämlich bei einer Art Mini-"Fashion Week". Eine Schuhmanufaktur organisiert die Modenschau heute Abend um 18 Uhr im Forum Alte Post. Sie war nämlich im September bei der Pariser Fashion Week mit einer eigenen Schuhkollektion dabei. Dabei hatte die Firma mit ihren Models auch ein Zeichen gegen unfaire Massenproduktion und übertriebene Schönheitsideale gesetzt. Das soll auch bei der heutigen Mini-"Fashion Week" in Pirmasens Motto sein. Für die Show gibt es auch noch Tickets. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.01.2025 um 8:30 Uhr.

6:51 Uhr ++ FCK startet ins Trainingslager nach Malta ++ Der 1. FC Kaiserslautern reist heute ins Trainingslager nach Malta. Dort wird die Mannschaft von Trainer Markus Anfang bis 10. Januar neben zahlreichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel absolvieren. Gleich heute soll schon trainiert werden. Bei Temperaturen um die 17 Grad wollen sich die Roten Teufel auf der Mittelmeerinsel auf die Rückrunde in der Zweiten Liga vorbereiten. Nach Angaben des FCK haben für Malta nicht nur die Bedingungen vor Ort gesprochen, das Trainingslager sei für den Klub auch wirtschaftlich zu stemmen. In Malta wird der FCK am nächsten Mittwoch auch ein Testspiel bestreiten. Gegner im Nationalstadion ist der slowenische Erstligist Bravo Ljubljana. Dort werden dann sicher einige FCK-Fans zusehen, die den Klub ins Trainingslager begleiten. Nach der Hinrunde belegen die Roten Teufel den neunten Tabellenplatz. Die Rückrunde startet am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SSV Ulm. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.01.2025 um 06:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Schwerer Unfall auf B10 bei Hauenstein ++ Die B10 war heute am frühen Morgen bei Hauenstein für mehrere Stunden voll gesperrt. Dort hatte ein Autofahrer laut Polizei einen Unfall gebaut, weil er zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken haben soll. Er ist in die Leitplanke gefahren und hat Fahrzeugteile verloren. Über die ist dann ein anderer Autofahrer drüber gefahren. Außerdem hat ein weiterer Wagen den Unfallversursacher gestreift. Niemand wurde verletzt - an allen drei Autos gab es Schäden. Die B10 musste bei Hauenstein gesperrt werden, weil Öl ausgelaufen war. Mittlerweile ist die Straße aber wieder frei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 03.01.2025 um 6:30 Uhr.

17:04 Uhr ++ Unfall auf B270 bei Kaiserslautern ++ Die B270 bei Kaiserslautern-Erfenbach ist für Autofahrerinnen und Autofahren wieder freigegeben. Die Straße war voll gesperrt, weil ein Auto in Höhe der Abfahrt Erfenbach frontal in einen Transporter gekracht war. Nach Polizeiangaben war mindestens eine Person im Auto eingeklemmt. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt, die beiden Insassen des PKW wurden in ein Krankenhaus gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 15:30 Uhr.

16:56 Uhr ++ Tiere in Zoos sind gut ins neue Jahre gestartet ++ Silvester und Neujahr liegen nun hinter uns - und die Polizei hat den Jahreswechsel in der Westpfalz als eher ruhig beschrieben. Gefeiert und vor allem geböllert wurde dennoch, was auch die Tiere bei uns in der Region mitbekommen haben. In den Zoos und Tierheimen in der Westpfalz zum Beispiel fällt die Bilanz insgesamt positiv aus. Weitere Einzelheiten im Audio von SWR-Reporter Lars-Henrik Wacker. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 16:30 Uhr.

14:41 Uhr ++ Telefonseelsorge der Pfalz am Limit ++ Rund 9.000 Gespräche haben die Mitarbeitenden der Telefonseelsorge im vergangenen Jahr geführt - ähnlich viele wie im Jahr davor. Alle Anfragen zu bewältigen bleibe eine Herausforderung für die ehrenamtlichen Mitarbeiter der pfälzischen Telefonseelsorge, sagt Leiterin Astrid Martin. Die Telefonseelsorge Pfalz ist nicht nur telefonisch erreichbar. Beratungen gibt es auch per E-Mail und Chat. Außerdem gibt es eine Krisen-App der Telefeonseelsorge, bei der es Tipps zur Selbsthilfe gibt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 14:30 Uhr.

14:32 Uhr ++ Polizei warnt vor glatten Straßen in der Westpfalz ++ Überall in der Westpfalz kann es laut Polizei wegen glatter Straßen in den kommenden Stunden zu Behinderungen kommen. Bisher haben sich noch keine Unfälle wegen der Witterung ereignet. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das während des Berufsverkehrs am Nachmittag noch zu Unfällen kommt. Die Polizei bittet Autofahrer darum, ihre Fahrweise an die Witterungsbedingungen anzupassen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 13:30 Uhr.

10:35 Uhr ++ Einschränkungen auf Bahnstrecken in der Westpfalz ++ Bahn-Fahrgäste müssen auch im neuen Jahr wieder mit Zug-Ausfällen und Verspätungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten, die laut Deutscher Bahn notwendig sind. Davon betroffen sind auch einige Verbindungen in der Westpfalz. Gleich am Wochenende müssen Bahn-Fahrgäste zwischen Pirmasens und Kaiserslautern auf den Bus umsteigen. Hier fallen ab abends mehrere Regionalbahnen in beiden Richtungen aus. Die Bahn teilt mit, dass die Fahrt mit den Bussen bis zu einer halben Stunde länger dauern kann. Nach Angaben des Nahverkehrszweckverbands sind in den kommenden Monaten auf der Strecke Saarbrücken – Kaiserslautern – Neustadt weitere Vollsperrungen geplant. Hier sollen entlang der Strecke diverse Bauarbeiten stattfinden. Stellenweise ist die Strecke nur für einzelne Nächte gesperrt, teilweise aber auch für mehrere Tage. Beeinträchtigt davon sind teilweise auch Züge in Richtung Enkenbach-Alsenborn. Die Bahn will nach eigenen Angaben bis Ende 2027 53 Milliarden Euro in das Schienen-Netz und Bahnhöfe in ganz Deutschland stecken. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 10:30 Uhr.

9:10 Uhr ++ FCK startet mit dem Training nach der Winterpause ++ Beim 1. FC Kaiserslautern rollt zu Jahresbeginn direkt wieder der Ball. Bei den Roten Teufeln ist heute Trainingsauftakt nach der kurzen Winterpause. Die Mannschaft von Trainer Markus Anfang trainiert am Nachmittag um 15 Uhr auf dem Trainingsplatz vor dem Fritz-Walter-Stadion. Morgen geht es dann ins Trainingslager nach Malta. Am 18. Januar startet der FCK in die Rückrunde der 2. Liga – zuhause gegen Ulm. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 6:30 Uhr.

8:31 Uhr ++ Windrad bei Kirchheimbolanden brennt ++ Bei Kirchheimbolanden brennt zurzeit ein Windrad. Deshalb sollen Bürgerinnen und Bürger laut der Integrierten Leitstelle Fenster und Türen geschlossen halten. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus. Die Feuerwehr ist im Einsatz und lässt das Windrad kontrolliert abbrennen. Die Feldwege in der Nähe sind abgesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 8:30 Uhr.

8:01 Uhr ++ Prozessauftakt wegen schweren Raubes in Zweibrücken ++ Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich ab heute ein Mann aus der Südwestpfalz verantworten. Ihm werden unter anderem zwei Überfälle im Landkreis vorgeworfen. Vergangenen September hat der Mann erst eine Bäckerei überfallen. Dabei hat er das Personal mit einem Messer bedroht und konnte mit 150 Euro flüchten. Einen Tag später ist er dann in eine Tankstelle eingedrungen. Auch dort hat der Mann einen Mitarbeiter mit dem Messer bedroht. Bei diesem Überfall hat der Angeklagte 350 Euro gestohlen. Nach seiner Festnahme hat der Mann auch noch auf der Dienststelle der Polizei randaliert. Auch dafür muss er sich vor dem Landgericht Zweibrücken verantworten. Weitere vier Verhandlungstage sind bis Ende Januar angesetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 8:30 Uhr.

6:45 Uhr ++ Dreikönigssingen in Pirmasens ++ Das Dreikönigssingen der Sternsinger in Pirmasens findet in diesem Jahr nicht im Rathaus, sondern im städtischen Krankenhaus statt. Dort sammeln die Sternsinger unter anderem Geld für Kinder in Kenia - passend zum diesjährigen Leitwort "Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte". Ihnen wollen sie damit den Zugang zu Medizin oder Bildung ermöglichen. Im Pirmasenser Krankenhaus werden Caspar, Melchior und Balthasar von Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) empfangen. Nach der Andacht werden die Sternsinger auch den Segen an die Tür der Kapelle schreiben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 6:30 Uhr.

6:30 Uhr ++ Bilanz zur Sivesternacht in der Westpfalz ++ Die Silvesternacht und der frühe Neujahrsmorgen in der Westpfalz sind aus Sicht der Polizei eher ruhig verlaufen. Ein negatives Higlight: In Zweibrücken hat ein Gartenhaus gebrannt, weil offenbar Teile von Feuerwerkskörpern im angrenzenden Garten gelandet waren. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. In Bosenbach im Kreis Kusel haben Unbekannte einen Briefkasten der Deutschen Post komplett zerstört. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Silvesternacht etwas mitbekommen haben. In Otterberg hat es außerdem in einem Kamin gebrannt. Deshalb musste die Hauptstraße am Silvesterabend zwischenzeitlich gesperrt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Fünf Hausbewohner musste vorübergehend im Feuerwehrhaus untergebracht werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 02.01.2025 um 6:30 Uhr.

17:15 Uhr ++ Relativ ruhige Silvesternacht in der Westpfalz ++ Die Silvesternacht ist in der Westpfalz relativ ruhig verlaufen. Das hat die Polizei am Neujahrsmorgen mitgeteilt. Demnach kam es zu mehreren alkoholbedingten Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten. Schwere Verletzungen gab es nach bisherigen Informationen keine. Im Stadtgebiet Kaiserslautern und im Landkreis gab es außerdem mehrere kleinere Brände, besonders von Abfalleimern. Gegen 2:30 Uhr geriet in Otterbach eine Garage samt Pkw in Brand. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 65.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Auch am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern verlief die Nacht eher ruhig. Wie ein Sprecher des Klinikums dem SWR mitteilte, mussten rund 20 Patienten versorgt werden, die meisten wegen von Böllern verursachten Augenverletzungen oder Alkoholvergiftung. Die Zahl der Patienten sei damit ähnlich wie in den Jahren zuvor.

13:50 Uhr ++ Gute Aussichtspunkte für das Silvester-Feuerwerk in der Westpfalz ++ In der Westpfalz gibt es zahlreiche Aussichtspunkte, von denen man das Feuerwerk um Mitternacht genießen kann. In Kaiserslautern bietet der Humbergturm vermutlich den besten Silvester-Rundumblick. Auch auf dem Bismarckturm in Landstuhl und dem Luitpoldturm bei Merzalben sieht man über weite Teile des Pfälzerwaldes. Wer statt Aussichtstürmen lieber die Burgen in der Westpfalz besteigen will, um sich Raketen und bunte Lichter anzuschauen, der ist auf der Burg Falkenstein im Donnersbergkreis richtig oder auch im Kreis Kusel auf der Burg Lichtenberg. Auch die Kupferberghütte in Imsbach lohnt sich genauso wie der Aussichtspunkt "Eiserner Mann" auf dem Donnersberg. Hier muss man aber vorher ein paar Schritte laufen. Auch zu Fuß geht es zum Himmelsblick in Katzweiler oder zur Weltachs bei Waldleinigen. Der Reiserberg mit der Sonnenuhr in Schallodenbach ist längst kein Geheimtipp mehr für einen freien 360 Grad-Blick. Wer lieber nur feiern möchte, findet hier ein paar Tipps für heute Abend: Kaiserslautern Jahreswechsel in der Westpfalz Wo sie Silvester im Raum Kaiserslautern feiern können 2025 steht vor der Tür. Wenn sie noch nicht wissen, wo sie das neue Jahr begrüßen möchten, wir haben Vorschläge aus dem Raum Kaiserslautern zusammengestellt. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 9:30 Uhr.

11:49 Uhr ++ Protestantische Kirche im südwestpfälzischen Hilst schließt ++ In der protestantischen Kirche im südwestpfälzischen Hilst findet heute um 16:30 Uhr zum letzten Mal ein Gottesdienst statt. Die Kirche wird danach für immer geschlossen. Die Presbyter der Gemeinde hatten entschieden, dass ihre Kirche in Hilst zum Jahresende schließt - um Geld zu sparen. Der Gemeinde-Pfarrer hat gesagt, dass schon länger kaum jemand mehr in die Kirche gekommen ist. "Außerdem kann sich die Gemeinde nicht mehr leisten, Geld in die Kirche zu stecken - zum Beispiel, wenn sie mal saniert werden muss." Schon seit Längerem sucht die Gemeinde einen Käufer für die Kirche. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 12:30 Uhr.

10:19 Uhr ++ Tipps von der Feuerwehr Pirmasens für ein sicheres Silvester ++ An Silvester rechnet die Freiwillige Feuerwehr in Pirmasens wieder mit vielen Einsätzen. Um die Brandgefahr durch Feuerwerk möglichst gering zu halten, rät der Brand- und Feuerwehrinspekteur der Stadt, Simon Tigges, Raketen nicht einfach aus einer Sektflasche abzuschießen, sondern einen stabilen Untergrund zu wählen. Böller sollten nicht in der Hand, sondern auf dem Boden angezündet werden. Außerdem rät Tigges, Stabfeuerzeuge zu verwenden, um sich nicht zu verbrennen. Ganz wichtig: Die Straßen sollten freigehalten werden, damit die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen im Ernstfall durchkommt. Noch mehr Tipps für ein sicheres Silvester gibt es in unserem Artikel: Pirmasens Was tun, wenn's brennt? Silvester und Feuerwerk: Ein Feuerwehr-Experte aus Pirmasens gibt Tipps Böller, Raketen und Partylaune – doch was, wenn's brennt? Feuerwehrmann Simon Tigges erklärt, worauf beim Umgang mit Feuerwerk zu achten ist und was im Notfall zu tun ist. 6:00 Uhr SWR4 am Samstagmorgen SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 8:30 Uhr.

9:09 Uhr ++ Zweibrücker Tierärztin: Tiere an Silvester bestmöglich schützen ++ Zum Jahresende wird es in der Westpfalz wieder laut. Auch wenn das Feuerwerk für uns schön anzusehen ist, für Tiere kann die Knallerei sehr belastend sein. Tierärztin Liana Meisel-Gehl aus Zweibrücken sagt, dass nicht nur Hunde und Katzen oft große Angst bekommen. Auch für Kleintiere und Vögel bedeute die Silvesternacht Stress. Sie empfiehlt bei Vögeln und Kleintieren wie Hamstern, Hasen oder Meerschweinchen, die Käfige abzuhängen, damit die Tiere nicht von den bunten Blitzlichtern gestresst werden. Tierärztin Meisel-Gehl sagt, dass man den Hunden und Katzen zu Hause einen Rückzugsort schaffen sollte. Beim Gassi gehen in den kommenden Tagen sollten Hundebesitzer ihre Vierbeiner unbedingt anleinen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 8:30 Uhr.

8:40 Uhr ++ Notaufnahme des Nardini-Klinikums Landstuhl am Limit ++ Eingeklemmter Finger, Schnupfen, starker Husten oder Magen-Darm-Beschwerden: Wenn der Hausarzt zu hat, ist sowas ein Fall für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst. Seit die Bereitschaftspraxis in Landstuhl geschlossen ist, gehen viele Patienten mit leichten Beschwerden in die Notaufnahme des Nardini-Klinikums. Für die Mitarbeitenden ist das eine besondere Herausforderung: Man ist dort, so wörtlich "im hohen Maße mit Fällen belastet, die eindeutig nicht in eine Krankenhaus-Ambulanz gehören". Wer mit leichten Beschwerden in die Notaufnahme kommt, muss warten. Denn behandelt wird dort laut Nardini-Klinikum immer der Patient, bei dem es aus medizinischer Sicht dringlicher ist. Ärztliche Bereitschaftspraxen gibt es auch in Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Kirchheimbolanden. Wie diese über den Jahreswechsel geöffnet haben, können Sie hier nachlesen: Kaiserslautern Krank über Weihnachten, Silvester und Neujahr? So haben Ärztliche Bereitschaftspraxen rund um Kaiserslautern jetzt geöffnet Erkältung & Co beim Weihnachtsfest: Kann keiner gebrauchen, passiert aber. Hilfe gibt es zwischen den Jahren in der Westpfalz bei Ärztlichen Bereitschaftspraxen. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 6:30 Uhr.

8:25 Uhr ++ Fahrplanänderungen für Busse in Pirmasens im neuen Jahr ++ Wer in Pirmasens mit dem Bus fährt, muss sich ab Januar auf Änderungen einstellen. Die Stadtwerke übernehmen wieder alle Linien selbst und ändern deshalb den Fahrplan. Manche Fahrten fallen weg, wie die 6:20-Uhr-Fahrt der Linie 207 nach Erlenbrunn - oder werden zusammengelegt, wie auf der Linie 209 nach Winzeln. Auch Schulbusse bekommen neue Haltestellen, weshalb Schüler stellenweise umsteigen müssen. Bisher hatten die Stadtwerke mit der Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft zusammengearbeitet. Die Umstellung soll unter anderem dafür sorgen, dass Fahrgäste klare Ansprechpartner bei Fragen bekommen. Diese Buslinien in Pirmasens sind von den Änderungen betroffen Linie 203: Auf der Linie 203 verschieben sich die Abfahrtszeiten an allen angefahrenen Haltestellen ab der Haltestelle "An der Ziegelhütte" um circa. 2-3 Minuten nach vorne. Damit fahren die Busse an dieser Haltestelle etwas früher ab als bislang gewohnt. Linie 207: Exerzierplatz – Erlenbrunn – Exerzierplatz: Auf dieser Linie entfällt künftig die Verstärkerfahrt um 06:20 Uhr. Linie 209: Exerzierplatz – Winzeln Wasgau – Exerzierplatz: Auf der Linie 209 werden zwei Fahrten (06:05 Uhr und 06:50 Uhr) ab 1. Januar 2025 zusammengefasst. Das liegt an der geringen Auslastung. Der Bus startet am Exerzierplatz künftig um 06:20 Uhr. Die Haltestelle "Busbahnhof Schäferstraße" entfällt, dafür werden die Haltestellen "Rheinberger/Dynamikum" & "Wiesenstraße" in den neuen Fahrplan integriert. Linie 210: Exerzierplatz – Niedersimten – Exerzierplatz: Auf dieser Linie werden die Abfahrtszeiten an Samstagen von der Minute 05 auf die Minute 20 verlegt. Linie 212: Die Schulbusse der Linie 212 fahren künftig nicht mehr ab Windsberg, sondern ab Gersbach. Abfahrt ist um 7:11 Uhr. Das betrifft zum Beispiel Schüler die aus Windsberg, die zum Hugo-Ball-Gymnasium, zur Ruhbankschule oder zur Käthe-Dassler-Schule möchten. Schüler aus Windsberg, die zum Beispiel zum Hugo-Ball-Gymnasium wollen, fahren mit dem Bus der Linie 203 zum Exerzierplatz und steigen dort auf die Linie 201 um. Ausführliche Informationen gibt es bei den Stadtwerken Pirmasens . Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 31.12.2024 um 6:30 Uhr.

12:30 Uhr ++ Betrunkener Autofahrer sorgt für Schäden am Opelkreisel KL ++ Wer durch den Opelkreisel in Kaiserslautern fährt, wird feststellen, dass da einiges kaputt ist. Schuld daran ist ein junger Mann, der gestern Morgen mit fast zwei Promille Auto gefahren ist. Dabei hat er am Opelkreisel zwei Ampeln und ein Verkehrsschild angefahren - und den Zaun eines Einkaufsmarktes durchbrochen. Danach ist er geflüchtet. Die Polizei hat ihn aber in einem Hotelzimmer gefunden und mitgenommen. Sein Sportwagen hat jetzt einen Totalschaden. Insgesamt hat der Mann einen Schaden von etwa 40.000 Euro verursacht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 12:30 Uhr.

11:45 Uhr ++ Preise für Fernwärme in Pirmasens sinken ++ Gute Nachrichten für Fernwärmekunden in Pirmasens: Nach Angaben der Stadtwerke sinken die Preise. Der Gesamtpreis setzt sich aus einem Grund- und einem Arbeitspreis zusammen - besonders letzterer sinkt nach Angaben der Stadtwerke deutlich. Das würden die Verbraucher auch spüren. In Pirmasens sind zurzeit rund 260 Haushalte an die Fernwärme angeschlossen, die Nachfrage nach Anschlüssen sei aber gestiegen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 10:30 Uhr.

11:15 Uhr ++ Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden ++ Bereits zum 50. Mal können Läuferinnen und Läufer in diesem Jahr am Silvesterlauf in Kottweiler-Schwanden teilnehmen. Der Jubiläumslauf startet morgen um 14.20 Uhr. Wer kurzentschlossen noch Lust auf die zehn Kilometer hat, kann sich vor Ort persönlich anmelden. Heute geht das noch zwischen 16 und 18 Uhr an der Sulzbachhalle in Kottweiler-Schwanden. Morgen sind Anmeldungen ab 10 Uhr bis eine halbe Stunde vor dem Start um 14:20 Uhr noch möglich. Nach dem Start geht es dann über Steinwenden, Ramstein und Miesenbach und am Schluss zurück nach Kottweiler. Die Schnellsten werden wohl auch in diesem Jahr knapp eine halbe Stunde für die Strecke brauchen. Die Veranstalter rechnen zum Jubiläumslauf mit einer Rekordteilnehmerzahl. 450 Anmeldungen haben sie bereits. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 30.12.2024 um 10:30 Uhr.