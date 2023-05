Waschmühle und Warmfreibad in Kaiserslautern öffnen später

Die Freibadsaison in Kaiserslautern kann nicht wie vorgesehen am 20. Mai starten. Besonders in der Waschmühle gibt es größere Probleme. Auch fehlendes Personal bereitet Sorgen.

Im Freibad Waschmühle gab es schon in der Vergangenheit Probleme. Der Grund: Das große Becken befindet sich im ehemaligen Bett des Eselsbachs. Das hat zur Folge, dass von außen Grundwasser auf die Beckenwand drückt. Wenn nun Wasser aus dem Becken abgelassen wird, um es beispielsweise zu reinigen, wird genau das zu einem Problem. Wie die Stadt Kaiserslautern mitteilt, haben die vielen Regenfälle zu einem hohen Wasserdruck unter dem Boden des Sprungbereichs geführt. Das wiederum habe erheblichen Schäden verursacht.

Keine Öffnung der Waschmühle Kaiserslautern vor 3. Juni

Udo Holzmann, der Referatsleiter Gebäudewirtschaft, berichtete in einer Sitzung des Sportausschusses der Stadt von einer "einer ungewöhnlich starken Rissbildung in den Beckenwänden". Um Schlimmeres zu verhindern, seien die Fugen aufgebohrt worden. Wegen des feuchten Wetters sei es noch nicht möglich gewesen, alle notwendigen Arbeiten zu erledigen. Vor dem 3. Juni sei eine Öffnung des Freibades nicht möglich.

Im Warmfreibad Kaiserslautern sorgt ein Sensor für Probleme

Probleme gibt es auch im Warmfreibad in Kaiserslautern. Dort seien zwar unter anderem Umwälzpumpen ausgetauscht und die Becken mit Wasser befüllt worden. Dafür sei ein Sensor des so genannten Schwallwasserbehälters kaputt. Dieser Sensor sei wichtig, so die Stadt. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Pumpen trocken laufen. Eine zunächst provisorische Lösung solle dafür sorgen, dass das Warmfreibad voraussichtlich am 27. Mai öffnen kann.

Das Warmfreibad in Kaiserslautern soll voraussichtlich am 27. Mai öffnen. SWR

Im Warmfreibad drohen verkürzte Öffnungszeiten

Dann ist da noch die schwierige Personalsituation. Zwar habe man "alle Register in der Personalakquise" gezogen - unter anderem seien Stellen mehrfach ausgeschrieben worden -, jedoch fehlen nach Angaben der Stadt noch immer fünf bis sechs Personen. Derzeit laufe noch eine Anfrage um Unterstützung beim Freizeitbad Monte Mare in Kaiserslautern sowie beim Azur-Bad in Ramstein-Miesenbach, wo das Freibad in diesem Sommer geschlossen bleibt.

"Sollten diese Bemühungen nicht fruchten, wird es im Warmfreibad, sobald beide Bäder geöffnet haben, lediglich einen Einschichtbetrieb geben können", teilt die Stadt mit. Das wiederum bedeute verkürzte Öffnungszeiten. Nach derzeitigen Planungen werde das Warmfreibad dann montags sowie von Donnerstag bis Sonntag erst um 12 Uhr, dienstags und mittwochs ab 11 Uhr öffnen können.