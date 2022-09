Wieder mehr Besucher in Freibädern im Westen der Pfalz

per Mail teilen

Die diesjährige Freibadsaison hat den Schwimmbädern in der Westpfalz wieder deutlich mehr Besucher beschert. Die Betreiber sind nach eigenen Angaben zufrieden.

Die Stadt Kaiserslautern spricht von einem "Superbadesommer" 2022. Das Warmfreibad und die Waschmühle hätten in dieser Saison insgesamt rund 177.000 Menschen besucht. Das seien zwar nicht ganz so viele wie im Rekordsommer 2018. Die konstant heißen Temperaturen und der Wegfall der Corona-Beschränkungen hätten aber wieder deutlich mehr Menschen in die Kaiserslauterer Freibäder gelockt als im Vorjahr (knapp 90.000).

Mehr als doppelt so viele Badegäste in Zweibrücken

Gleiches berichten die Verbandsgemeindewerke Dahn und die Stadtwerke Zweibrücken. In Dahn besuchten demnach rund 60.000 Badegästen das Freibad, in Zweibrücken waren es mit 31.800 mehr als doppelt so viele, als im Sommer 2021 (13.600). Verhaltener dagegen die Reaktion aus Pirmasens: Wegen vieler Umbauten im Freibad und fehlendem Personal habe das "Plub" im Sommer immer wieder schließen müssen. Ein Vergleich sei dementsprechend schwierig.