Das Freibad in Winnweiler startet bereits am 15. April in die Saison. Am Donnerstag sah dies kurzzeitig nicht danach aus. Andernorts in der Westpfalz dauert es noch bis zur Öffnung.

Von Frühling, geschweige denn Sommer ist an den Bäumen im Freibad Winnweiler noch nichts zu erkennen. Auch die Temperaturen sind dieser Tage so gar nicht sommerlich. Und doch soll die Freibadsaison in Winnweiler im Donnersbergkreis bereits am 15. April starten.

Defekt an Heizungsanlage sorgt für Probleme

Das stand am Donnerstag kurzzeitig auf der Kippe. Der Grund hierfür war ein Defekt an der Heizungsanlage. So hieß es zwischenzeitlich von Seiten der Verbandsgemeinde, der Saisonstart müsse verschoben werden. Doch die Mitarbeitenden des Bades hätten eine Lösung gefunden, dass doch am Samstag wie vorgesehen geöffnet werden kann, teilt Rudolf Jacob (CDU), der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, dem SWR mit.

Öffnungszeiten im Freibad Winnweiler noch eingeschränkt

Das Bad wurde erst vor ein paar Jahren aufwändig saniert. Die neue Technik soll es auch ermöglichen, so früh in die Saison zu starten. In der so genannten Vorsaison wird es eingeschränkte Öffnungszeiten geben und es wird zunächst auch lediglich das Schwimmerbecken geöffnet sein. "Wir können hier deutlich günstiger heizen, weil wir ein Blockheizkraftwerk haben, das neben der Wärme auch Strom produziert", sagt Jacob.

Hinzu komme eine Absorberanlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes. Dadurch könne mit Hilfe von Sonnenenergie schon früh im Jahr das Becken erhitzt werden. Nicht zuletzt gibt es für die Becken eine Abdeckung. "Diese verhindert, dass bei kühleren Temperaturen zu viel Energie über die Wasseroberfläche verloren geht", erläutert Jacob.

Im Freibad in Winnweiler können die Becken abgedeckt werden. Das hilft, dass die Wassertemperatur nachts nicht zu stark abkühlt. SWR

Hoffen auf Schwimmer auch außerhalb der Verbandsgemeinde Winnweiler

Zunächst wird das Freibad in Winnweiler von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 9 bis 15 Uhr geöffnet sein. "Das hat sich im vergangenen Jahr bewährt", berichtet Alexandra Glanz von den Verbandsgemeindewerken.

Die Hoffnung, die damit verbunden ist: "Dass sich gerade Schwimmer, die auch außerhalb der Verbandsgemeinde Winnweiler wohnen, für unser Bad Dauerkarten besorgen, weil sie hier in der Summe acht Wochen länger schwimmen können, als das in vielen anderen Bädern in der Region der Fall ist", erzählt Jacob.

22 Grad Wassertemperatur sollen es zum Start sein

Im Winnweilerer Freibad laufen deswegen auch bei kühleren Temperaturen die letzten Vorbereitungen für den Start. Da fährt der große Saugroboter noch einmal durch das Becken, da wird der Rasen gemäht und die Bänke werden aufgestellt. Bis Samstag soll die Wassertemperatur dann auf über 20 Grad erwärmt werden.

Im Freibad in Winnweiler laufen die Vorbereitungen für den Saisonstart. So wird auch der Rasen noch einmal gemäht. SWR

Keine Personalsorgen in Winnweiler

Personell sieht es übrigens im Bad gut aus: "Wir haben bereits ausreichend Personal, um die ganze Saison abdecken zu können. Dies verbunden mit der Hoffnung, dass alle gesund bleiben und niemand länger ausfällt", sagt Alexandra Glanz.

Selbstverständlich haben der Bürgermeister und das Team des Bades die große Hoffnung, dass sich das mit dem Wetter auch bald ändert - weg von Kühle sowie Regen und hin zu wärmeren Temperaturen.