Der Freibadbereich im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach bleibt in diesem Sommer geschlossen. Der Grund: Das große Becken verliert täglich tausende Liter Wasser. Auch im Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau ist die Saison fraglich. Das aber aus einem anderen Grund.

Heiko Lenhardt blickt auf das Beachvolleyballfeld am Rande der riesigen Rasenfläche des Azur-Freizeitbades in Ramstein-Miesenbach. Von Sand ist dort aktuell wenig zu sehen - dafür aber Wasser. Viel Wasser. Und das kommt, so berichtet der Betriebsleiter, aus dem ein gutes Stück entfernten großen Freibadbecken.

Im Beachvolleyballfeld an der Liegewiese im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach sammelt sich Wasser aus dem großen Außenbecken. SWR

Becken im Azur ist nicht mehr dicht zu bekommen

Das bereitet dem Betriebsleiter wie auch Ralf Hechler (CDU), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, und dem Beigeordneten Marcus Klein (CDU) große Sorgen. "Das Becken verliert jeden Tag zwischen 30.000 und 40.000 Liter Wasser", sagt Hechler - und fügt an: "Wir hatten im Winter einen Rohrbruch. Da dachten wir, das ist vielleicht der einzige Schaden." Dem ist aber nicht so.

Denn auch nachdem der Rohrbruch behoben wurde, läuft weiter Wasser aus dem Becken. "Das Becken ist nicht mehr dicht zu bekommen", berichtet der Bürgermeister. Die schmerzliche Folge: Die große Wasserfläche im Außenbereich kann in diesem Sommer nicht genutzt werden.

Azur-Freizeitbad soll umfangreich saniert werden

Eine schnelle Reperatur sei nicht möglich. Ohnehin gibt es Pläne, das gesamte Azur-Freizeitbad zu sanieren. Davon betroffen ist auch das große Außenbecken. Hier ist unter anderem ein ganzjährig nutzbares 50-Meter-Becken mit einer Überdachung vorgesehen, die im Sommer geöffnet werden kann.

Wann die Freibäder im Landkreis Kaiserslautern öffnen Naturerlebnisbad Landstuhl und Warmfreibad Trippstadt Das Warmfreibad in Trippstadt bietet seinen Badegästen neben einer große Liegewiese fast 2.000 Quadratmeter Wasserfläche für Schwimmer, Nichtschwimmer und Kleinkinder. Cubo Sauna & Wellness Angespannt, aber noch ausreichend." So bezeichnet Peter Degenhardt, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Landstuhl, die Personalsituation im Naturerlebnisbad Landstuhl und dem Warmfreibad Trippstadt im Landkreis Kaiserslautern. Dort laufen die Vorbereitungen auf die Saison jeweils seit Anfang März. In Trippstadt stehe auch ein neuer Personaltrakt sowie unter anderem ein barrierefreier Sanitärraum kurz vor der Fertigstellung. Einen genauen Termin für die Öffnung der beiden Freibäder gebe es noch nicht. "Ziel ist es, bis zum 1. Mai alle Arbeiten abgeschlossen zu haben und in den Startlöchern zu stehen", so Degenhardt. Naturbad Otterberg Im Naturbad in Otterberg soll die Saison zum Pfingstwochenende gestartet werden, "wenn die Wetterlage mitspielt", teilt Werner Laubscher mit, der stellvertretende Werkleiter der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Freibäder Alsenborn, Hochspeyer und Mehlingen Zum 1. Mai ist der Saisonstart im Schwimmbad Hochspeyer geplant, in Alsenborn am 14. Mai und am 1. Juni in Mehlingen. "Sollte es vorher hochsommerlich warm werden, ist es auch möglich, dass wir früher öffnen", sagt Mehlingens Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD). Zum Start wird es dort im Freibad auch Neuerungen geben: So soll der Eingang neu gestaltet werden, damit der Biergarten auch außerhalb Öffnungszeiten des Bades genutzt werden kann. Waldfreibad Rodenbach Das Waldfreibad in Rodenbach soll am 13. Mai öffnen. SWR Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen im Waldfreibad in Rodenbach. "Bislang wurde die Außenanlage auf Vordermann gebracht und die technischen Anlagen nach der Winterpause wurden geprüft. In den nächsten Tagen werden die Überlaufrinnen gereinigt und die Eisdruckpolster aus den Becken genommen. Danach werden die Becken geleert und auf Schäden kontrolliert. Danach geht es an die Reinigung und das Befüllen der Becken", teilt Waldemar Kirsch mit, der stellvertretende Leiter der Werke der Verbandsgemeinde Weilerbach. Zudem soll die Beckenbeschichtung am Kinderplanschbecken erneuert werden. Anfang März wurde ein Förderverein für das Bad gegründet. Das soll ab 13. Mai geöffnet sein. Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau Dem Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau fehlen Fachkräfte. Derzeit werden laut Andreas Traumer, Fachbereichsleiter in der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um im Mai eröffnen zu können.

"Theoretisch", sagt Ralf Hechler, "könnten wir mit der Ausschreibung loslegen." Doch es gebe vor allen Dingen noch eine offene Frage: In welcher Form wird das Land die Badsanierung finanziell unterstützen? "Wir brauchen hierfür einen Termin in Mainz", so der Bürgermeister. Drei Millionen Euro Zuschuss stehen laut Hechler im Raum.

Konzept für Sanierung des Schwimmbads in Ramstein in der Schublade

"Eigentlich sind wir seit 2018 fertig, hatten viele Gespräche mit allen Beteiligten geführt. Das Konzept liegt in der Schublade", sagt der Bürgermeister. Doch habe Corona auch hier so einiges verändert. Während der Pandemie habe auch im Raum gestanden, ob die Verbandsgemeinde überhaupt in dieser Größenordnung weiterhin ein Bad betreiben kann. "Das ist jetzt zu bejahen", betont der Bürgermeister.

Allerdings machen sich auch hier die allgemeinen Preissteigerungen bemerkbar. Die Kosten sind gestiegen - von ursprünglich kalkulierten 20 Millionen auf 28 Millionen Euro. Nun hoffen Bürgermeister, Beigeordneter wie auch Betriebsleiter auf mehr Fördergelder. "In anderen Fällen gibt es auch andere Fördermöglichkeiten", sagt Hechler.

180.000 Badegäste im Jahr im Azur-Freizeitbad

Der Bürgermeister hebt dabei auch die Bedeutung des Bades hervor: "Es ist das einzige Hallenbad im Landkreis Kaiserslautern mit 180.000 Gästen in normalen Jahren." Das allerdings auch in die Jahre gekommen ist. 1970 wurde das Azur-Bad eröffnet, 1998 wurde es überholt. Nun tauchten immer mal wieder Schäden auf, wie Betriebsleiter Heiko Lenhardt sagt.

Ein defekter Motor der Abluftanlage konnte kürzlich ausgetauscht werden. "Wir wollen natürlich an der Sanierung festhalten", betont der Bürgermeister. Die Frage sei aber, ob sich die große, bislang geplante Lösung aus finanziellen Gründen umsetzen lasse.

Viele Schulen und Vereine nutzen das Azur-Schwimmbad

Diese, das berichtet der Betriebsleiter, sei aber aufgrund der Nachfrage durchaus notwendig. Das zeigten zudem auch die Belegungszahlen von Schulen und Vereinen.

Für diesen Sommer heißt es zunächst einmal, dass das große Außenbecken den Gästen nicht zur Verfügung steht. Das ohnehin ganzjährig geöffnete Hallenbad, die angrenzende große Liegewiese und auch das Kinderbecken sollen dagegen nutzbar sein. "Das große Becken müssen wir dafür mit einem Bauzaun absperren", sagt Lenhardt.

Weil große Mengen Wasser auslaufen, kann das Außenbecken im Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach in diesem Jahr nicht genutzt werden. SWR

Im April soll auch das Warmbecken im Außenbereich wieder zur Verfügung stehen. Das wurde über Winter geschlossen, um Energiekosten zu sparen.

Öffnung des Freibades Miesau noch fraglich

Probleme gibt es auch im Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau, ebenfalls im Landkreis Kaiserslautern. Diese hängen allerdings mit fehlendem Personal zusammen. "Ziel war es, sich mit unserem Waldwarmfreibad auf die Freibadsaison im gewohnten Sinne vorzubereiten. Dazu hatten wir auch bereits entsprechende Maßnahmen ergriffen. Jetzt hat uns nun leider auch der Fachkräftemangel erreicht. Aktuell stehen uns nicht in ausreichender Zahl Fachkräfte zur Verfügung", teilt Andreas Traumer mit, Fachbereichsleiter in der Verbandsgemeindeverwaltung Bruchmühlbach-Miesau. Derzeit würden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um im Mai öffnen zu können.

Stadt Kaiserslautern sucht Personal für Waschmühle und Warmfreibad

Der Personalmangel ist auch ein großes Thema in den Freibädern in Kaiserslautern. Wie eine Sprecherin der Stadt berichtet, seien Fachkräfte im Bäderbereich "extrem schwierig zu finden, da hier ein bundesweiter Fachkräftemangel vorhanden ist. Wenn überhaupt, können die Fachkräfte nur mit unbefristeten Stellen gewonnen werden, aber selbst dies ist mittlerweile sehr schwierig geworden."

Wann die Freibäder in der Stadt Kaiserslautern öffnen Freibad Waschmühle Freibad Waschmühle in Kaiserslautern. SWR Wie die Stadt Kaiserslautern mitteilt, soll die Saison am 20. Mai starten und bis 17. September dauern. Geplant ist im Vorfeld unter anderem eine Erneuerung der Dehnfugen im Becken. Warmfreibad Auch hier soll die Saison am 20. Mai starten und bis 17. September dauern.

Die Stadtverwaltung versuche mit Fachkräften, Werkstudenten und Helfern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) den Badebetrieb aufrechtzuerhalten. "Größere Personalausfälle wären nicht so einfach zu kompensieren", so die Sprecherin.