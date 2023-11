In Kaiserslautern wird schon intensiv mit Künstlicher Intelligenz geforscht. Jetzt hat Bundesminister Volker Wissing (FDP) angekündigt, dass die Stadt ein Zentrum für KI bekommt.

Beim großen Thema Künstliche Intelligenz soll alles schneller gehen. Sie soll mit hohem Tempo entwickelt und vor allem auch eingesetzt und genutzt werden. Und dabei kommt Kaiserslautern ins Spiel - mit einem neuen Zentrum für KI. Das hat Bundesverkehrs- und Digitalminister Wissing im Gespräch mit der dpa angekündigt.

Zentrum für KI in Kaiserslautern für Start-ups und Unternehmen

Konkret plant der Minister, dass Gründer, Start-ups und Unternehmen in dem Zentrum ihre KI-Programme testen und weiterentwickeln. Dabei sollen sie auch die schon vorhandene Expertise in Kaiserslautern nutzen können: Das Deutsche Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat seine Labore hier und betreibt - das bescheinigt ihm Wissing - Forschung auf Spitzenniveau.

Auch beim Digital-Gipfel 2023 ging es diese Woche um Künstliche Intelligenz. Kurz darauf hat Bundesdigitalminister Wissing angekündigt, dass Kaiserslautern ein Zentrum für KI bekommt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Martin Schutt

Künstliche Intelligenz: Bundesregierung macht Tempo

Wo genau das neue Zentrum für KI in Kaiserslautern entstehen soll und was der Bund investiert, dazu hat Wissing noch nichts gesagt. Klar ist aber, dass die Nationale Initiative "Künstliche Intelligenz und Datenökonomie" das Zentrum aufbaut. Außerdem soll es neben dem in Kaiserslautern ein zweites in Berlin geben.

Immer mehr Projekte mit KI im Westen der Pfalz

Auch die Uni Kaiserslautern forscht an Künstlicher Intelligenz - zum Beispiel im Kampf gegen den Hirntumor. Und es gibt weitere Projekte mit KI in der Westpfalz: Die Stadt will sie im Freibad Waschmühle testen, um die Bademeister zu entlasten. Die Sparkasse Zweibrücken wiederum überwacht mit Künstlicher Intelligenz ihren Selbstbedienungsbereich.