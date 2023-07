Brände von Feldern und Wiesen sind in unserer Region zurzeit keine Seltenheit. Auslöser ist in den meisten Fällen der Mensch. Bei einem Flächenbrand bei Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern gab es aber einen eher ungewöhnlichen Auslöser: Falken.

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und den Wehren aus Weilerbach und Rockenhausen war am Montagabend in Richtung Niederkirchen unterwegs. Auf einem Feld in der Nähe des Holbornerhofs brannten laut Feuerwehr etwa zweieinhalb Hektar, was umgerechnet etwa einer Fläche von dreieinhalb Fußballfeldern entspricht.

"Der Rauchpilz war von Weitem sichtbar, was zahlreiche Notrufe bei der Integrierten Leitstelle in Kaiserslautern verursachte", teilte die Feuerwehr der VG Otterbach-Otterberg mit. Mithilfe eines geländefähigen Tanklöschfahrzeugs habe sie das Gebiet gut erreichen und den Brand schnell löschen können. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden.

Ein Falken-Paar hat bei Niederkirchen im Kreis Kaiserslautern einen Flächenbrand ausgelöst. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg

In den meisten Fällen ist der Mensch an solchen Bränden schuld. Heißgelaufene Erntemaschinen, die beispielsweise über Steine fahren und Funken verursachen, lösen bei der aktuellen Trockenheit beinahe regelmäßig Flächenbrände aus. Doch dieses Mal waren es zwei Falken, wie die Polizei mitteilte.

Offenbar waren sie auf einer Oberleitung mit dem Mast in Berührung gekommen und hatten Feuer gefangen. Sie stürzten auf den Acker, der dann in Flammen aufging. Einer der beiden Falken überlebte. Er wurde zunächst von der Tierrettung versorgt und ist laut Polizei mittlerweile bei einem Falkner untergebracht. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 4.500 Euro.