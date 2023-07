Heilbronner Feuerwehr löst Gesamtalarm aus

Die Heilbronner Feuerwehren sind am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Im Stadtteil Biberach brannten mehrere Felder. Die enorme Rauchwolke war weithin sichtbar.

Eine riesige Rauchsäule zeigte ab Dienstagnachmittag den Weg zu einem großen Flächenbrand bei Heilbronn-Biberach. Rund 35 Hektar abgemähte Felder brannten laut Polizei ab. Aufgrund der Dimension sei Gesamtalarm für die Feuerwehr Heilbronn ausgelöst worden, teilen die Heilbronner Retter mit.

Großalarm mit rund 130 Feuerwehrleuten

Bei den Löscharbeiten kam auch Unterstützung von den Kollegen aus Neckarsulm und Bad Friedrichshall sowie von Landwirten, die mit Wassertransporten aushalfen, teilte die Heilbronner Feuerwehr auf Facebook mit.

Rauchwolke zieht auch nach Heilbronn

Die enorme Rauchwolke verteilte sich auch in Richtung Heilbronn. Dort lag am Abend ein teilweise unangenehmer Brandgeruch in der Luft. Die Feuerwehr war bis in den Abend mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Blick über Heilbronn zeigt die Ausmaße der Rauchwolke bei Biberach. Feuerwehr Heilbronn

Gleichzeitig kam jedoch noch ein weiterer Einsatz hinzu. Laut Heilbronner Feuerwehr brannte bei Heilbronn-Böckingen eine Fläche von etwa fünf Fußballfeldern ab. Auch dieses Feuer konnte gelöscht werden.