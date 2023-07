Werbach: Autowerkstatt brennt kontrolliert ab

Eine Autowerkstatt in Werbach-Werkheim ist nach Polizeiangaben kontrolliert abgebrannt. Rund 20 Autos brannten aus. Das Freibad ist bis auf Weiteres geschlossen, die Ortsdurchfahrt gesperrt.

In Werbach-Wenkheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Dienstag eine Autowerkstatt komplett abgebrannt. Mindestens 15 Fahrzeuge darin seien ausgebrannt, heißt es von der Polizei. Weitere 20, die vor der Werkstatt geparkt waren, seien zum Teil beschädigt. Verletzt wurde niemand. Allerdings war die Rauchentwicklung so stark, dass auch Menschen in der Umgebung in Sicherheit gebracht werden mussten.

Freibad geräumt - Ortsdurchfahrt gesperrt

Die Ortsdurchfahrt bleibt weiterhin gesperrt, so die Polizei in einer Mitteilung. Außerdem musste das nahe gelegene Freibad geräumt werden, heißt es. Die Besucherinnen und Besucher wurden in Sicherheit gebracht. Das Freibad soll bis auf Weiteres auch geschlossen bleiben. Auch umliegende Gebäude seien sicherheitshalber evakuiert worden.

Gegen die Flammen, die stundenlang wüteten, kamen die Feuerwehrkräfte allerdings nicht an. Wie die Polizei mitteilt wurde das Feuer "aufgrund des Brandausmaßes [...] unter Kontrolle gehalten und die Halle brannte kontrolliert ab." Darin hätten sich 15 bis 20 Autos befunden, die ebenfalls vollständig ausgebrannt seien. Eine genaue Zahl gibt es noch nicht.

Warum es zum Ausbruch des Feuers kam, ist bislang unklar. Der Schaden wird auf rund eine Million Euro geschätzt.