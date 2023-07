Aktuelle Waldbrandgefahr mit Karte - Hier sehen Sie ihren Ort

per Mail teilen

Immer öfter gibt es in Rheinland-Pfalz Wald- und Flächenbrände. Hier sehen Sie anhand der Karte, wie hoch die aktuelle Waldbrandgefahr ist und wie es in Ihrem Ort aussieht.

In den vergangenen Wochen hat es schon einige Wald- und Flächenbrände in Rheinland-Pfalz gegeben - unter anderem zwischen Rodalben und Pirmasens oder jüngst im Donnersbergkreis. Ob im Norden, Osten, Süden oder Westen - die Brandgefahr im Land ist derzeit meist hoch. Besonders betroffen ist die Pfalz. Die Förster in der Westpfalz zum Beispiel sprechen bereits von einer sehr hohen Waldbrandgefahr.

Waldbrandgefahr: Geben Sie ihren Ort in die Karte ein

Nachfolgend finden Sie einen Überblick zur Waldbrandgefahr in allen Regionen Deutschlands. Die Karte basiert auf dem Europäischen Waldbrandgefahren-Index und liefert tagesaktuell die Risikoeinschätzung für alle zugehörigen Orte. Hier können Sie den gesuchten Ort eingeben:

Wegen der Waldbrandgefahr appellieren Förster und andere Behörden an alle Besucher: Bitte keine Zigaretten im Wald oder Feld anmachen, auch kein illegales Feuer entfachen und die Zufahrtswege nicht zuparken!