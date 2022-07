Rund 35.000 Quadratmeter Felder haben am Sonntag zwischen Rülzheim und Herxheimweyher in der Südpfalz gebrannt. Der Rauch war so stark, dass die Polizei die Landstraße vorübergehend gesperrt hat.

Wie die Polizei mitteilte, waren die Feuerwehren von Rülzheim, Bellheim, Jockgrim, Herxheim und Kandel im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Landstraße L493 wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Einige Felder waren nach Angaben der Polizei schon abgeerntet, auf einigen hatte noch Weizen gestanden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 4.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.