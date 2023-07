Großer Brand auf Feldern nahe der Mainzer Fußballarena

per Mail teilen

In der Nähe der Fußballarena von Mainz 05 haben Felder auf einer Gesamtfläche von rund 95.000 Quadratmeter gebrannt. Das Feuer wurde nach Angaben der Einsatzkräfte durch den Wind immer wieder angefacht.

Es war ein Großeinsatz für die Mainzer Berufsfeuerwehr und die freiwillige Feuerwehr am späten Freitagnachmittag. Gegen 17 Uhr waren mehr als 100 Notrufe eingegangen. In Mainz-Bretzenheim nahe der Mewa-Fußballarena brannten mehrere Felder, nach Schätzungen rund 95.000 Quadratmeter, wie die Mainzer Feuerwehr dem SWR mitteilte.

Auch Landwirte helfen beim Löschen

Das Feuer hatte sich schnell in Richtung Stadion und Universität ausgebreitet. Es wurde durch den auffrischenden Wind immer wieder angefacht und zeitweise stand eine riesige Rauchsäule am Himmel über Mainz. Vor Ort wurde die Feuerwehr von zahlreichen Landwirten unterstützt. So konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Nach etwa 45 Minuten war der Brand bis auf kleinere Glutnester unter Kontrolle. Inzwischen ist er gelöscht. Verletzt wurde niemand.

05-Arena war nicht in Gefahr

Das Fußballstadion von Mainz 05 sei zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, sagte Jan Peuser von der Berufsfeuerwehr Mainz. Rund 45 Kräfte waren im Einsatz. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Auch die Brandursache ist bisher ungeklärt.