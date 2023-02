Kirche droht Mitarbeitern mit Abmahnung und Kündigung

Unter anderem die Kita-Mitarbeiter haben vergangene Woche gestreikt. Nicht aber die, die in kirchlichen Einrichtungen arbeiten. Denn die Evangelische Kirche hatte ein Streikverbot verhängt.

Eine Erzieherin aus Kaiserslautern staunte nicht schlecht, als sie in ihrem Postfach eine E-Mail ihres Arbeitgebers, der Evangelischen Kirche der Pfalz, vorfand. Auch ihre Kolleginnen und Kollegen haben ein Schreiben aus der Chefetage erhalten. Sie alle arbeiten in einer kirchlichen Kindertagesstätte im Raum Kaiserslautern. Eigentlich hatten sie gemeinsam geplant, ihre Arbeit für zwei Tage niederzulegen und für mehr Gehalt zu demostrieren. Wie viele andere Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auch.

Die Gewerkschaft ver.di fordert nämlich 10,5 Prozent mehr Lohn. Mindestens aber 500 Euro pro Monat mehr. Die Evangelische Kirche der Pfalz bezahlt ihre Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Somit waren auch die Mitarbeiter der kirchlichen Kita aufgerufen, am Protest teilzunehmen.

Evangelische Kirche der Pfalz verbietet Mitarbeitern zu streiken

Die Evangelische Kirche versucht aber nun mit einem "Drohschreiben" dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben. Laut ver.di-Bezirksgeschäftsführerin Sabine Schunck auch nicht zum ersten Mal. Die Kirche habe bereits früher regelmäßig solche Nachrichten an ihre Beschäftigten aus anderen Städten, wie zum Beispiel Zweibrücken, verschickt. Nun sind solche Briefe auch in Kaiserslauterer Postkästen gelandet. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Sollte gestreikt werden, ist mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu rechnen". Sprich: Wer streikt, wird abgemahnt oder gekündigt. Der Streik sei nämlich rechtswidrig, so die Auffassung der Evangelischen Kirche der Pfalz.

Diesen Brief hat die evangelische Kirche der Pfalz an ihre Kita-Mitarbeiter in Kaiserslautern verschickt. Die Gewerkschaft Ver.di ist der Ansicht, dass es unrechtmäßig ist, den Mitarbeitern verbieten zu streiken. SWR

Mitarbeiterin nach Streik von der Kirche zum Gespräch gebeten

Dieser "Drohbrief" erzielte in Kaiserslautern wohl seine gewünschte Wirkung, zumindest zum Teil. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der kirchlichen Kindertagesstätte verzichteten daraufhin auf den Streik und gingen, wie von der Kirche gewünscht, zur Arbeit. Allerdings ließ sich eine Erzieherin aus Kaiserslautern von ihrem Arbeitgeber nicht einschüchtern. Sie kündigte an zu streiken und an den Kundgebungen in Pirmasens und Kaiserslautern teilzunehmen.

Gewerkschaft ver.di droht mit Klage

Prompt folgte die Antwort der Kirche: Die Erzieherin wurde in einem zweiten Schreiben vom Arbeitgeber zu einem "persönlichen Gespräch" eingeladen, berichtet ver.di-Sprecherin Schunck. Der Inhalt des bevorstehenden Gesprächs sei unbekannt. Schunck vermutet aber, dass der Mitarbeiterin im Gespräch arbeitsrechtliche Konsequenzen angedroht werden könnten. Sollte die Erzieherin aus Kaiserslautern tatsächlich abgemahnt oder gekündigt werden, werde die Gewerkschaft die Kirche verklagen, so Schunck.

Kirche sieht sich im Recht

Die Evangelische Kirche ist sich aber sicher, alles richtig gemacht zu haben. Kirchensprecherin Eva Stern sagt, Streik generell ja, aber nicht in der Kirche. Denn ein Streik würde das Grundrecht der Kirche auf Selbstbestimmung einschränken. Die Gewerkschaft würde die Beschäftigten durch ihren Streikaufruf nämlich animieren, ihre Arbeit niederzulegen, um einen höheren Lohn zu fordern. Das wäre mit dem Leitgedanken der Kirche indes nicht vereinbar. Die Religionsvermittlung müsse im Vordergrund bleiben, selbst vor finanziellen Interessen.

Streikverbot laut Kirche gerechtfertigt

Kirchensprecherin Stern sagte, man wolle auch in Zukunft die Ergebnisse der Tarifverhandlungen übernehmen. Ansonsten solle sich die Gewerkschaft aber nicht in die Kirchenangelgenheiten einmischen.

Das Bundesarbeitsgericht hatte 2012 festgestellt, dass die Kirche ihre Arbeitsverhältnisse selbst regeln darf. Demnach dürfe die Kirche den Mitarbeitern auch verbieten zu streiken. "Das ist allen Seiten von Anfang an bekannt, auch den Beschäftigten in unserer Kirche", betont Stern.

"Sie können hier keine rechtliche Rosinenpickerei machen"

Diese Haltung stört die Gewerkschaft gewaltig. "Sie können hier keine rechtliche Rosinenpickerei betreiben", sagt Silke Steetskamp von ver.di. Die Evangelische Kirche würde nur die Passagen aus dem Urteil nehmen, die ihnen gerade passten. Die Gesetze, die für den öffentlichen Dienst gelten, müssten aber auch für die Kirche gelten. Wenn die Kirche schon den Tarifvertrag übernehmen würden, dann auch komplett - mit Streikrecht. "Entweder alles oder nichts", sagt Steetskamp. Daher will ver.di nicht lockerlassen und auch in Zukunft für die Rechte seiner Mitglieder eintreten.