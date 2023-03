Viele Kitas und Horte in der Westpfalz bleiben am Mittwoch geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Sozial- und Erziehungsdienst erneut zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

Auch im Frühjahr 2022 waren in der Westpfalz viele Kitas wegen Warnstreiks geschlossen. An einer Kundgebung von ver.di auf dem Schillerplatz in Kaiserslautern nahmen damals rund 200 Erzieherinnen und Erzieher teil. SWR

Nach Angaben der Gewerkschaft beteiligten sich in Zweibrücken neun Kitas am Streik. In Pirmasens waren es zehn Einrichtungen, die komplett geschlossen hatten sowie drei mit Notgruppen. In Kaiserslautern blieben drei Kindertagesstätten geschlossen.

Ver.di hat Verständnis für die Nöte der Eltern

"Natürlich ist es so, dass wir in erster Linie leider die Eltern treffen", sagt die stellvertretende Geschäftsführerin des ver.di-Bezirks Pfalz, Sabine Schunck. Jedoch könne man nur durch einen Warnstreik und die damit einhergehende Kita-Schließung erfolgreich Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Ver.di sei es dabei wichtig gewesen, die Eltern möglichst frühzeitig zu informieren. So hätten die teilnehmenden Kitas in vielen Fällen schon vergangene Woche auf die Warnstreiks hingewiesen. Wer sein Kind am Warnstreiktag nicht selbst betreuen konnte, habe sich vorab in Listen eintragen können, heißt es von ver.di.

Netzwerktreffen in Pirmasens

Anders wie zum Beispiel in Ludwigshafen soll es in der Westpfalz keinen Protestzug geben. Stattdessen hat ver.di in Pirmasens zu einem Netzwerktreffen eingeladen. Dabei haben sich Beschäftige von kommunalen Einrichtungen mit Erzieherinnen und Erziehern evangelischer Kitas ausgetauscht. Zu dem Treffen kamen laut ver.di rund 180 Teilnehmer.

Beim Netzwerktreffen von ver.di in Pirmasens waren rund 180 Personen anwesend. SWR

Ver.di fordert für Kita-Beschäftigte mindestens 500 Euro mehr Lohn

Mit den Protesten reagiert die Gewerkschaft Verdi auf das aus ihrer Sicht unzureichende Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft besteht für die Angestellten von Bund und Kommunen auf 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat und das bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.