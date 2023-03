Nur Notbetrieb: OP-Personal der Kliniken Heidenheim im Warnstreik

An den Kliniken Heidenheim hat die Gewerkschaft ver.di das OP-Personal zu einem Warnstreik aufgerufen. Operiert wird nur im Notfall. Und auf der Ostalb streiken Bankbeschäftigte.

Mit der Frühschicht hat an den Kliniken in Heidenheim ein Warnstreik begonnen. Laut der Gewerkschaft ver.di entfallen geplante Operationen. Außerdem streiken am Donnerstag Beschäftigte der Kreissparkasse Ostalb.

Warnstreik im Öffentlichen Dienst an den Kliniken Heidenheim. Jonas Schamburek

Das OP-Personal in Heidenheim ist zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaftsangaben gibt es eine Notdienstvereinbarung, so dass im Notfall operiert werden kann. Die Streikenden versammelten sich am Morgen vor dem Haupteingang der Kliniken.

Im Ostalbkreis streiken Beschäftigte der Kreissparkasse. Vor dem Hauptsitz in Aalen versammelten sie sich am Vormittag zu einer Kundgebung. Insgesamt beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 200 Menschen an den Warnstreikaktionen in Aalen und Heidenheim.

Warnstreik im Öffentlichen Dienst: Beschäftigte haben sich vor dem Hauptsitz der Kreissparkasse Ostalb in Aalen zu einer Kundgebung versammelt. Ilka Ulrich, Verd.i

In der laufenden Tarifrunde für den Öffentlichen Dienst fordert ver.di eine Erhöhung der Gehälter um 10,5 Prozent.