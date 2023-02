Ver.di kündigt Streiks im Westen der Pfalz an

Eltern von Kleinkindern stehen in der kommenden Woche in der Westpfalz möglicherweise vor verschlossenen Kita-Türen. Und auch in anderen Bereichen drohen Streiks.

Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, dass am kommenden Dienstag unter anderem in Pirmasens gestreikt werden soll. Hier könnten sich fast alle Kita-Beschäftigten beteiligen. Am Mittwoch sind dann die Kita-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Kaiserslautern zum Streik aufgerufen. Ein Gewerkschaftssprecher sagte, er rechne mit weit über 2.000 Streikenden. Viele Kitas würden kurzfristig schließen müssen. Streiks von Müllentsorgung bis Stadtverwaltungen Aber auch Mitarbeitende von Stadtverwaltungen, Stadtwerken, kommunalen Krankenhäusern oder Mitarbeitende der Sparkassen sind zum Arbeitsausstand aufgerufen. Ebenso die Mitarbeitenden der kommunalen Müllentsorger und von kommunalen Kultur- und Theaterbetrieben. Ver.di fordert für die mehr als 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die zweite Runde der Tarifverhandlungen soll am 22. und 23. Februar in Potsdam stattfinden.