In Konstanz stehen am Freitag wegen des Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr alle Busse still. Außerdem stellt die Autofähre den Betrieb ein. Zu dem ganztägigen Protest hat ver.di aufgerufen.

Die Gewerkschaft ver.di ruft am Freitag in Konstanz zu einem ganztägigen Warnstreik im Öffentlichen Nahverkehr auf. Betroffen sind die Konstanzer Stadtwerke. Die Busse bleiben im Depot, die Autofähre von Konstanz nach Meersburg (Bodenseekreis) bleibt im Hafen. Laut ver.di werden sich die Beschäftigten vom Fahrpersonal, der Verwaltung und der Werkstätten an dem Protest beteiligen. Der Streik hat auch Auswirkungen auf die Busverbindungen zwischen Konstanz, Ravensburg und Friedrichshafen. Fähre steht Freitag ab 4 Uhr still Die Streikteilnehmer treffen sich am Freitag Vormittag zu einer Kundgebung mit Gabriele Fieback von ver.di Südbaden Schwarzwald vor dem Werkstor der Stadtwerke Konstanz. Dort befinden sich die Beschäftigten des Bussbetriebs ab 3:45 Uhr im Ausstand. Bei der Fähre beginnt der Warnstreik um 4 Uhr und dauert bis 20:30 Uhr. Am Freitag wird zwischen 4 Uhr morgens und 20:30 Uhr abends keine Autofähre fahren. Pressestelle Stadtwerke Konstanz Ersatzschiff für Fußgänger zwischen Konstanz und Meersburg Passagiere der Fähre, die nicht mit dem Auto übersetzen wollen, können ein ersatzweise eingesetztes Passagierschiff zwischen Konstanz und Meersburg nutzen. Es verkehrt zwischen dem Hafen unterhalb der Meersburger Altstadt und dem Hafen am Konstanzer Bahnhof. Zum Einsatz kommt das historische Motorschiff "Schwaben". Umsteigen auf den Zug nach Radolfzell Der Ausfall der Fähre Konstanz-Meersburg betrifft auch die Regiobusse der Linie 700 Ravensburg-Konstanz sowie die Städteschnellbusse der Linie 7394 Friedrichshafen-Konstanz. Sie können am Freitag nicht den See überqueren. Wie der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund bodo mitteilte, werden beide Busse ab Meersburg zum Bahnhof nach Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) fahren. Von dort können die Fahrgäste mit dem Zug nach Radolfzell (Kreis Konstanz) fahren, wo sie Anschluss nach Konstanz haben. Wer aus Friedrichshafen und Markdorf (Bodenseekreis) kommt, kann bereits dort in den Zug nach Radolfzell steigen. Eine vollständige Umleitung der Busse auf dem Landweg nach Konstanz sei nicht möglich, so bodo, da die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten werden könnten. Laut Verkehrsverbund seien keine weiteren Bus- und Bahnverbindungen im bodo-Verbundgebiet von dem Streik betroffen. Bundesweiter Warnstreik-Tag im Nahverkehr Der Warnstreik im Nahverkehr findet am Freitag bundesweit statt. die Gewerkschaft ver.di will damit im Rahmen der laufenden Tarifverhandlung für den Öffentlichen Dienst Druck auf die Arbeitgeber ausüben. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens 500 Euro monatlich. Das Angebot der Arbeitgeber sieht Einkommenssteigerungen von fünf Prozent bei einer Laufzeit von 27 Monaten vor.