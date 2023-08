Pirmasens setzt smarte Technik für Stadtbäume ein

Mit einer smarten Technik sollen künftig die Stadtbäume in Pirmasens gegossen werden. Spezielle Bodensensoren messen, wie trocken die Erde ist und wann welche Flächen gewässert werden müssen.

Rund 30.000 Bäume gibt es in der Stadt Pirmasens. Viele davon stehen an Straßen und trocknen daher schnell aus, weil Asphaltschicht kein Wasser durchlässt, aber viel Hitze speichert. Die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei haben also alle Hände voll zu tun, um die Bäume mit Wasser zu versorgen. Abhilfe soll nun eine smarte Technik bringen. Mit speziellen Bodensensoren und einer App zeigt sie, welche Bäume akut gegossen werden müssen.

Die Infos der Bodensensoren werden mit der Wetterprognose abgeglichen

Die Bodensensoren messen rund um die Uhr Infos zur Bodenbeschaffenheit, also ob die Erde feucht oder zu trocken ist. Die Daten werden auf eine Smartphone-App übertragen. Das Programm gleicht die gesammelten Daten aus dem Boden mit den aktuellen Wetterprognosen ab. "Damit ist die Stadt Pirmasens nun früh in der Lage, zu erkennen welche Bäume akutem Trockenstress ausgesetzt sind", erklärt Thomas Maier "und welche noch etwas durchhalten können, weil es bald regnet." Thomas Maier ist Leiter des Göttinger Startups Agvolution und betreut das Pilotprojekt in Pirmasens.

Der speziell entwickelte Bodensensor sieht auf den ersten Blick wie ein Bodenscheinwerfer aus. Der längliche Messstab ist komplett in der Erde vergraben. SWR

Smarte Technik soll Ressourcen sparen

Die Stadt hofft durch die neue Technik, die Bäume im Stadtgebiet besser vor dem Austrocknen schützen zu können. "Mittels der App wird genau gezeigt, wie viel Wasser die Bäume benötigen", sagt Thomas Maier. Gerade für empfindliche oder noch recht junge Bäume sei das wichtig, weil diese durch den Klimawandel und die Bodenversiegelung in den Städten schnell absterben könnten. Auch sollen die Gärtner durch die Informationen in der App langfristig entlastet werden. Das Programm erstellt bei Bedarf eine Gies-Route in der Stadt, die genau anzeigt, welche Bäume schnell gegossen werden müssen und welche nicht. Damit hätten die Gärtner mehr Zeit, sich um andere Grünanlagen zu kümmern, so ein Sprecher der Stadt.

Dreimonatige Testphase in Pirmasens geplant

Ob die Rechnung aufgeht, soll nun in einer dreimonatigen Testphase geklärt werden. Bisher sind drei spezielle Bodensensoren im Stadtgebiet eingegraben worden. Die Handy-App liefere bereits verlässlich Daten, so ein Sprecher der Stadt.