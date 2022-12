Forderung nach weniger Bebauung: Protestzug in Mannheim am Sonntag

Jedes Jahr wird laut Bundesbündnis Bodenschutz in der Rhein-Neckar-Region eine Fläche von 500 Fußballfeldern bebaut. Am Sonntag ist dazu in Mannheim ein Protestzug geplant.

Durch den Bau von Gewerbegebieten, Straßen und Gebäuden würden immer mehr freie Flächen versiegelt, so das Bundesbündnis. Unter dem Motto "Feldflur und Wald statt Beton und Asphalt" will die Initiative Bundesbündnis Bodenschutz am Sonntag in Mannheim bei einer Demonstration ein Zeichen gegen Flächenverbrauch setzen.

Demo gegen Flächenverbrauch: Start am Mannheimer Schloss

Startpunkt der Demonstration am Sonntag (4. Dezember) ist vor dem Mannheimer Schloss. Der Protestzug ist laut Bodenschutzbündnis zum Paradeplatz und wieder zurück zum Schloss geplant; er soll von mehreren Traktoren begleitet werden. Am Schloss soll anschließend eine Kundgebung stattfinden.

Bodenschutz-Bündnis: Immer mehr Flächenverbrauch schadet der Umwelt

Nach Angaben des Bündnisses kann ein Quadratmeter freier Boden 300 Liter Grundwasser filtern, CO2 speichern und die Umgebung um bis zu fünf Grad abkühlen. Außerdem lebten in jedem Quadratmeter über 2.000 Lebewesen. Auch die Landwirtschaft brauche freie Flächen, um Pflanzen für Lebensmittel anzubauen. Wenn zu viel Boden verbraucht werde, schade das also der Artenvielfalt, der Umwelt und der Landwirtschaft, so das Bundesbündnis Bodenschutz.

Bundesbündnis Bodenschutz fordert Umbau statt Neubau

Laut der Umwelt-Initiative gibt es bundesweit sehr viele leere Wohnungen, Häuser und Industrieanlagen. Sie hätten, so die Initiative, eine Gesamt-Grundfläche, die doppelt so groß wie Hannover sei. Bevor also zum Beispiel auf einer freien Fläche ein neues Gewerbegebiet gebaut werde, könnten zunächst leer-stehende Hallen und Häuser genutzt oder umgebaut werden.

Forderung: Bundesregierung soll sich an Ziele halten

Außerdem fordert das Bodenschutzbündnis, dass sich die Bundesregierung an ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele hält und Obergrenzen beim Flächenverbrauch setzen soll.