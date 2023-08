Im Sommer ins Hallenbad? Im Pirmasenser PLUB geht das in Zukunft nicht mehr. Das Hallenbad wird in den Sommermonaten zu bleiben. Auch jetzt ist das so. Es geht dabei um Geld.

Momentan hat das Hallenbad PLUB in Pirmasens geschlossen, nur das Freibad ist offen. An diese Regelung müssen sich Badegäste gewöhnen. Denn in den kommenden Jahren wird das PLUB-Hallenbad in den Sommermonaten regulär zu sein. Das haben die Stadtwerke Pirmasens als Betreiber mitgeteilt. In der Regel soll das Hallenbad etwa von Mitte Mai bis Anfang September geschlossen sein, je nachdem wie das Wetter ist. Solange gibt es dann auch keine Sportangebote. Dazu gehören zum Beispiel Aqua Zumba und Wassergymnastik. Stadtwerke wollen Geld sparen Die Entscheidung, das Hallenbad PLUB im Sommer geschlossen zu lassen, begründen die Stadtwerke Pirmasens mit den fehlenden Einnahmen im Sommer. Denn wenn das Wetter gut ist, gehen weniger Menschen ins Hallenbad. Das bedeutet: weniger Einnahmen. Ein Stadtwerke-Sprecher sagte, dass etwa 300.000 Euro eingespart werden, wenn der Innenbereich des PLUB während der Sommermonate zu sei. Das seien dann vor allem Personal- und Energiekosten. Die Stadtwerke befürchten, dass das PLUB irgendwann ganz geschlossen werden könnte, wenn sie jetzt nicht versuchen, Geld zu sparen. Schwimmverein kritisiert geschlossenes Hallenbad Beim Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens ist man von der Entscheidung der Stadtwerke nicht gerade begeistert. Der Verein trainiert regelmäßig im PLUB. Ohne das Hallenbad sei es schwierig, in Ruhe zu trainieren, kritisiert der Schwimmverein. Denn im Freibad sei es tagsüber oft zu voll. Hallenbad PLUB in Pirmasens öffnet im September wieder Auch diesen Sommer war das Hallenbad schon zu. Auf der Internetseite des Pirmasenser Luft- und Badeparks PLUB ist zu lesen, dass der Innenbereich am 4. September wieder öffnet. Dann sollen auch sämtliche Sportkurse wieder angeboten werden, die es jetzt gerade nicht gibt.