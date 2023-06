Zu wenig Personal: Viele Schwimmbäder im Westen der Pfalz müssen Öffnungszeiten kürzen

In Kaiserslautern kann man vormittags nur begrenzt schwimmen, andernorts in der Westpfalz bleiben Freibäder an manchen Tagen ganz geschlossen. Überall fehlt es an Personal.

Mit dem Warmfreibad und der Waschmühle verfügt Kaiserslautern über zwei große und beliebte Freibäder. Bei den aktuellen Temperaturen sind beide zurzeit immer gut besucht. Wer allerdings schon Vormittags ins kühle Nass springen will, muss einen genauen Blick auf die Öffnungszeiten werfen. Die Stadt Kaiserslautern hat nämlich nach eigenen Angaben nicht genug Personal, um beide Bäder durchgehend zu betreiben. Das Becken der Waschmühle war früher mal das größte zusammenhängende Schwimmbecken Europas. SWR Freibäder in Kaiserslautern vormittags oft geschlossen Das führt dazu, dass man in Kaiserslautern montags und dienstags erst ab 12 Uhr schwimmen kann, an den übrigen Tagen öffnen die Waschmühle und das Warmfreibad vormittags abwechselnd. Ein Stadtsprecher sagte, für einen normalen Zweischichtbetrieb fehlten fünf bis sechs zusätzliche Mitarbeiter. Der bundesweite Fachkräftemangel sei deutlich spürbar. Die Verantwortlichen hätten mit großem Engagement alle Register in der Personalakquise gezogen: So seien unter anderem Stellen mehrfach ausgeschrieben, Kräfte von der DLRG herangezogen und Schüler und Studierende einer Schnellausbildung unterzogen worden. Im Gegensatz zur Waschmühle wird das Wasser in den Becken des Warmfreibads beheizt. SWR Es fehlen Fachkräfte in Schwimmbädern in Kaiserslautern Selbst mit unbefristeten Stellen sei es kaum noch möglich, Fachkräfte zu gewinnen. Hinzu komme die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt durch andere Bäder. Auch die Idee, Personal aus dem Monte Mare Freizeitbad oder dem Ramsteiner Azur auszuleihen, habe nicht realisiert werden können. "Wir können nur hoffen, dass keine größeren Ausfälle auftreten werden, da dies Auswirkungen auf den Badebetrieb hätte, zum Beispiel verkürzte Öffnungszeiten", so der Stadtsprecher. Schwimmbad Hochspeyer wegen Personalmangels vormittags geschlossen Auch die Ortsgemeinde Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern ist weiter dringend auf der Suche nach einer Fachkraft für ihr Freibad. Ortsbürgermeister Dominic Jonas berichtet, dass mehrere Ausschreibungsversuche erfolglos waren, ebenso wie persönliche Kontaktaufnahmen zu möglichen Kandidaten. Man habe in diesem Jahr auch eine eigene Ausbildungsstelle für das Bad ausgewiesen. Die ausgewählte Person sei jedoch kurzfristig abgesprungen. Aus diesen Gründen öffnet das Freibad in Hochspeyer unter der Woche erst um 12 Uhr. Das Schwimmbad in Hochspeyer hat wegen des Personalmangels in dieser Saison vormittags geschlossen. Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau montags geschlossen Nach Angaben der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau war lange Zeit nicht klar, ob das Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau in dieser Saison überhaupt öffnen kann. Durch die Hilfe eines Personaldienstleisters und engagiertem, eigenen Personals habe die Saison dann aber doch wie geplant Mitte Mai beginnen können. Aufgrund der weiterhin angespannten Personallage müsse das Bad allerdings montags geschlossen bleiben. Das Waldwarmfreibad Bruchmühlbach-Miesau verfügt über ein Schwimmerbecken mit vier 25-Meter- und zwei 50-Meter-Bahnen sowie einem Strömungskanal, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Kleinkindbecken mit Wasserfontäne. Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein betreibt die beiden Freibäder Rüllberg an der B270 Richtung Idar-Oberstein und Königsberg in Wolfstein. Auch hier sei der Fachkräftemangel spürbar, so eine Sprecherin. Zwar könne man die Öffnungszeiten bisher halten. Die Sprecherin betont aber auch: "Würden wir mehr Fachpersonal für unsere Bäder finden, würden wir auch gerne eine Ausweitung der Öffnungszeiten vornehmen."