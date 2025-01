Blog: Mädchen in Schopp sexuell belästigt, Zuzugssperre für Pirmasens, Unfälle wegen Glatteis

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog erfahren Sie es.

14:36 Uhr ++ Mädchen in Schopp sexuell belästigt ++ Ein 13-jähriges Mädchen ist im Bahnhof in Schopp im Kreis Kaiserslautern sexuell belästigt worden. Der Polizei sagte sie, ein Mann habe sich ihr gestern morgen von hinten genähert und ihr ans Gesäß gefasst. Anschließend sei er geflüchtet. Nach Angaben des Mädchens hatte der Mann vorher auch schon andere Mädchen belästigt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 14:30 Uhr.

13:25 Uhr ++ Simon Simoni wechselt zum FCK ++ Der erste Wintertransfer des 1. FC Kaiserslautern steht fest: Der 20-jährige Torwart Simon Simoni kommt auf den Betzenberg. Er wird vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ausgeliehen – zuletzt war er schon an den FC Ingolstadt ausgeliehen worden. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen sagte, Simoni sei eine ideale Ergänzung – so werde die Konkurrenzsituation auf der Torwartposition vergrößert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 12:30 Uhr.

12:32 Uhr ++ David Späth aus Kaiserslautern bei Handball-WM dabei ++ Bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer startet das deutsche Team heute Abend ins Turnier. Das Vorrundenspiel startet um 20:30 Uhr gegen Polen. Mit dabei ist für Deutschland auch Torwart David Späth aus Kaiserslautern - er spielt inzwischen bei den Rhein-Neckar Löwen. David Späth freut sich, dass die WM jetzt losgeht. Die Handball-WM findet dieses Jahr in drei Ländern statt - in Dänemark, Norwegen und Kroatien. Die deutsche Mannschaft absolviert ihre Vorrundenspiele im dänischen Herning. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 11:30 Uhr.

11:43 Uhr ++ Diebe stehlen im Donnersbergkreis Lenkräder aus Autos ++ Stellen Sie sich vor, Sie gehen an ihr Auto und das Lenkrad ist weg: Genau das ist jetzt in Winnweiler im Donnersbergkreis passiert. Wie die Polizei mitteilt, sind bisher drei Fälle bekannt. Demnach haben Unbekannte in der Nacht vom 13. auf den 14. Januar aus zwei Autos Lenkräder geklaut. Um daran zu kommen, sollen sie Autoscheiben zerbrochen haben. Beim einem dritten Auto wurden die Unbekannten offenbar gestört, entsprechend haben sie das Lenkrad nicht mitgenommen. Betroffen waren in allen drei Fällen Pkw der Marke BMW - in verschiedenen Straßen in Winnweiler (Donnersbergstraße, Wichernstraße und Dresdner Straße). Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 11:30 Uhr.

10:44 Uhr ++ Glatte Gehwege und Straßen in der Westpfalz ++ Die Straßen in der Westpfalz sind glatt heute Morgen – dadurch hat es in der Region schon viele Unfälle gegeben. Laut Polizei waren es in Kaiserslautern Stadt und Kreis um die 30 Unfälle. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 10:30 Uhr.

10:42 Uhr ++ Zukunftsregion Westpfalz will Tourismus stärken ++ Der Verein Zukunftsregion Westpfalz will den Tourismus in der Region stärken und arbeitet dafür an einem so genannten Travel-E-Book. In diesem digitalen Reiseführer sollen die Menschen eine Übersicht bekommen, was es alles für Angebote in der Region gibt, sagt der Geschäftsführer Hans-Günther Clev: Dieser digitale Reiseführer soll nach Angaben des Geschäftsführers im Laufe dieses Jahres erscheinen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 9:30 Uhr.

9:57 Uhr ++ Frau unterkühlt in Kaiserslautern aufgefunden ++ Die Polizei hat am Montagmorgen am Pfaffplatz in Kaiserslautern eine stark unterkühlte Frau gefunden. Ein Zeuge hatte die Polizei gerufen - er hatte Sorgen, dass der Frau bei den kalten Temperaturen etwas zugestoßen sein könnte. Und tatsächlich war die Frau, die der Polizei bekannt ist, nicht ansprechbar - offenbar wegen der Kälte und weil sie Alkohol getrunken hatte. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet darum, gerade bei solch kalten Temperaturen Polizei und Rettungsdienste anzurufen, wenn man irgendwo hilflose Menschen sieht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 8:30 Uhr.

9:07 Uhr ++ Frau aus Kaiserslautern setzt falsche Notrufe ab ++ Die Polizei ermittelt gegen eine 29-Jährige aus Kaiserslautern, die mehrfach Falschmeldungen über den Notruf abgesetzt haben soll. Am Montag soll die Frau per Notruf eine Schlägerei in der Innenstadt gemeldet haben. Als Polizisten vor Ort eintrafen, konnten sie nichts feststellen - auch Anwohner, Fußgänger und Gäste eines Restaurants wussten nichts davon. Wenig später soll die Frau dann noch Schüsse in der Innenstadt gemeldet haben - auch dieses Mal war es falscher Alarm. Die Frau war schon im November durch falsche Notrufe aufgefallen - jetzt ermittelt die Polizei gegen sie. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 7:30 Uhr.

8:19 Uhr ++ Abiturprüfungen in der Westpfalz laufen ++ An Gymnasien und Integrierten Gesamtschulen in der Westpfalz und ganz Rheinland-Pfalz werden im Moment Abitur-Prüfungen geschrieben. Heute ist das Deutsch-Abi dran - für die Schülerinnen und Schüler im neunjährigen Bildungsgang. Zu diesem Anlass fordert die Landesschülervertretung, dass die Abiturprüfungen im Schuljahr in Zukunft zeitlich nach hinten verschoben werden. Das könne die Schüler entlasten, sagte die Sprecherin der Landesvertretung - Sarah Dowidat aus Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 7:30 Uhr.

6:32 Uhr ++ Verkehrsbehinderungen in Kaiserslautern-Dansenberg ++ Autofahrer müssen sich im Kaiserslauterer Stadtteil Dansenberg ab heute auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dort wird die Brunnenstraße in einem Teilbereich voll gesperrt. Unter anderem bekommen beide Gehwege eine neue Pflasteroberfläche und der Asphalt wird erneuert. Zwei Bushaltestellen sollen im Zuge der Arbeiten barrierefrei ausgebaut und die Straßenbeleuchtung umgerüstet werden. Außerdem werden Rohre für Glasfaser verlegt und die Straßenentwässerung erneuert. Die Baumaßnahme kostet nach Angaben der Stadt rund 420.000 Euro und soll voraussichtlich drei Monate dauern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:28 Uhr ++ Reaktion des FCK auf Urteil zu Hochrisikospielen ++ Der 1. FC Kaiserslautern hat gelassen auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Fußball-Hochrisikospielen reagiert. Das Gericht hatte entschieden, dass die Vereine an den Kosten für Polizeieinsätze bei solchen Spielen beteiligt werden können. FCK-Pressesprecher Stefan Roßkopf sagte, aus Sicht des Vereins sei jetzt erst einmal die Politik am Zug. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:19 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz: selten Sonne, Glättegefahr ++ Heute halten sich viele Wolken, Nebel oder Hochnebel. Selten kommt die Sonne durch. Anfangs kann es vereinzelt noch leicht regnen, mit lokaler Glättegefahr. Die Temperaturen erreichen 2 Grad im Pfälzer Bergland und bis zu 4 Grad an der Lauter. Der Wind weht schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Aussicht von der Burg Nanstein auf die Stadt Landstuhl. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 15.1.2025 um 6:30 Uhr.

16:35 Uhr ++ Polizistinnen bei Mehlingen verletzt ++ Bei einem Unfall auf der A63 bei Mehlingen im Kreis Kaiserslautern sind gestern Nachmittag zwei Polizistinnen leicht verletzt wurden. Ein Autotransporter hatte den Kleinbus der beiden Beamtinnen offenbar übersehen und war zum Überholen ausgeschert. Die Polizistin musste scharf bremsen - daraufhin fuhr ein anderes Auto in den Bus, weil er zu wenig Sicherheitsabstand gehalten hatte. Beide Polizistinnen wurden leicht verletzt. Wie es den Hunden geht, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Autotransporter geben können. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 16:30 Uhr.

14:49 Uhr ++ Gaffer behindern Polizeieinsatz in Kaiserslautern ++ Mehrere Gaffer haben die Polizei am Kaiserslauterer Hauptbahnhof vor Probleme gestellt. Die Polizisten waren eigentlich vor Ort, weil zwei Männer in Streit geraten waren – ein Mann hatte dem anderen mit einem Kugelschreiber ins Ohr gestochen. Als die Polizisten den Sachverhalt aufnehmen wollten, mussten sie gegen mehrere Gaffer Platzverweise aussprechen. Diese konnten sie nur durchsetzen, weil sie den Menschen Konsequenzen androhten. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 14:30 Uhr.

13:21 Uhr ++ Bewährungsstrafe und Arbeitsstunden für Reichsbürger ++ 10 Monate Haft auf Bewährung und 100 Stunden gemeinnützige Arbeit - so lautet das Urteil des Landgerichtes Zweibrücken gegen einen 66-jährigen mutmaßlichen Reichsbürger aus dem Kreis Kusel. Er hatte nach Ansicht des Gerichtes den Staat verunglimpft und Briefe mit verfassungsfeindlichen Inhalten an Behörden geschickt. Das Gericht sprach von einer abstrakten Gefahr durch den Mann, hatte ihm aber zugute gehalten, dass er sich im Prozess ausführlich geäußert hatte. Der Mann kann nun innerhalb einer Woche Revision gegen das Urteil einlegen. Zweibrücken Landgericht Zweibrücken hat geurteilt Bewährungsstrafe für Reichsbürger aus Kreis Kusel Das Landgericht Zweibrücken hat den Mann zu einer 10-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er Arbeitsstunden leisten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 13:30 Uhr.

12:10 Uhr ++ Welches Tier hat ein Schaf in Kaiserslautern gerissen? ++ Welches Tier hat am Wochenende ein Schaf in Kaiserslautern getötet? Das untersuchen jetzt Experten vom Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt bei Kaiserslautern. Es gibt demnach den Verdacht, dass das Schaf von einem großen Beutetier getötet wurde. Durch einen DNA-Test wollen die Experten herausfinden, ob es möglicherweise ein Luchs oder ein Wolf war. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 11:30 Uhr.

9:52 Uhr ++ Feuer in Pirmasens: Akku von E-Bike offenbar in Brand geraten ++ In Pirmasens hat es am späten Montagabend im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Der Polizei zufolge könnte der Akku eines E-Bikes, das auf dem Balkon der Wohnung stand, in Brand geraten sein. Die Feuerwehr habe zunächst die Bewohner des Hauses in Sicherheit gebracht und anschließend das Feuer schnell löschen können. Die sechs Menschen, die in der Wohnung waren, in der das Feuer ausgebrochen war, seien vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Die anderen Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Schadens steht laut Polizei noch nicht fest. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:44 Uhr ++ Feuer im Krankenhaus Pirmasens: Staatsanwaltschaft mit neuen Details ++ Im vergangenen Mai hatte es in einem Patientenzimmer im Pirmasenser Krankenhaus gebrannt: Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken weitere Einzelheiten mitgeteilt. Demnach hat ein Patient in dem Zimmer damals seine Bettdecke mit einem Feuerzeug angezündet. Im betroffenen Zimmer ist ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden. Der Mann war laut Staatsanwaltschaft bei der Tat krankheitsbedingt schuldunfähig. Er soll jetzt möglicherweise dauerhaft in ein psychiatrisches Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 9:30 Uhr.

8:43 Uhr ++ Westpfalz wartet auf Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Hochrisikospilen beim Fußball ++ Das Bundesverfassungsgericht will am Vormittag darüber entscheiden, ob die Deutsche Fußball Liga an Polizeikosten für Hochrisikospiele beteiligt werden darf. Auch in Rheinland-Pfalz wird das Urteil mit Spannung erwartet. Hier gelten zum Beispiel die Partien zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC als Hochrisikospiele SWR-Reporter Armin Angele berichtet: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 8:30 Uhr.

6:52 Uhr ++ Das Wetter in der Westpfalz ++ Heute früh ist es überall frostig und örtlich neblig. Am Tage scheint nach Auflösung des Nebels nochmal oft die Sonne. Nur lockere Wolken ziehen durch. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen ein Grad bei Dunst in der Westpfalz und 4 Grad im Pfälzer Wald. Wind weht kaum. Frostig schönes Wetter in Zweibrücken mit Sonnenschein und blauem Himmel SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:39 Uhr ++ Kein Eiswein in der Westpfalz ++ Im Gegensatz zur Südpfalz, wo in der vergangenen Nacht Eiswein gelesen wurde, gibt’s in der Westpfalz in diesem Jahr keinen Eiswein. Die Weingüter in der Region sagen unter anderem, dass der Aufwand zu groß ist. Außerdem sei auch die Weinlese im vergangenen Herbst nicht gut gewesen. Es gab zu viele kranke und erfrorene Trauben, berichten beispielsweise Winzer aus dem Alsenztal im Donnersbergkreis. Die wenigen guten Trauben habe man deshalb schon im Herbst alle geerntet. Und keine Trauben für den Eiswein übriggelassen. Schon 2023 war die Eisweinernte in Rheinland-Pfalz mager ausgefallen. Für die Eiswein-Ernte im Winter muss es übrigens Temperaturen von mindestens minus sieben Grad haben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr ++ Himmelsspekatakel für Hobby-Astronomen in Kaiserslautern ++ Der Januar ist für viele Hobby-Astronomen in der Westpfalz ein ganz besonderer Monat. Schon jetzt kann man vier Planeten in einer Linie am Himmel mit dem bloßen Auge erkennen, sagt Andreas Rueff. Er betreibt gemeinsam mit der RPTU Kaiserslautern die Sternwarte. Am 21. Januar sollen dann sogar sechs Planeten am Himmel zu sehen sein. Für Neptun und Uranus braucht es allerdings ein Teleskop. Wo Sie die Planeten besonders gut zu sehen kriegen, auf SWR Kaiserslautern finden Sie einen ausführlichen Überblick zur Faszination All. Kaiserslautern Planeten-Schauspiel am Himmel Spektakel für Hobby-Astronomen in Kaiserslautern Das große Planeten-Raten: Fast alle Planeten stehen im Januar quasi in einer Linie am Himmel, vier davon sind mit dem bloßen Auge zu erkennen, ein echtes Himmelsspektakel! 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

6:15 Uhr ++ ZW: Urteil gegen mutmaßlichen Reichsbürger soll heute gesprochen werden ++ Vor der Landgericht Zweibrücken wird heute das Urteil im Prozess gegen einen mutmaßlichen Reichsbürger erwartet. Verantworten muss sich ein 66-Jähriger aus dem Kreis Kusel. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, 2018 in Bayern insgesamt 20 Briefe verschickt zu haben - und zwar an Behörden wie Gefängnisse oder Polizei-Dienststellen. Die Briefe enthalten laut Staatsanwaltschaft Gedankengut der Reichsbürger. Zweibrücken Landgericht Zweibrücken hat geurteilt Bewährungsstrafe für Reichsbürger aus Kreis Kusel Das Landgericht Zweibrücken hat den Mann zu einer 10-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Außerdem muss er Arbeitsstunden leisten. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 14.1.2025 um 6:30 Uhr.

19:45 Uhr ++ Verkaufsoffene Sonntage in der Westpfalz ++ Auch in diesem Jahr kann in der Westpfalz wieder sonntags geshoppt werden. Genauer gesagt an vier Tagen pro Stadt. In Pirmasens ist der erste verkaufsoffene Sonntag während der Landgrafentage am 6. April. Weitere folgen im August, September und November. Auch am 6. April ist der erste verkaufsoffene Sonntag in Kaiserslautern, denn da findet "Lautern blüht auf" statt. Während der Lautrer Kerwe im Mai und Oktober kann auch gebummelt werden - dazu noch Ende November zum Weihnachtsmarkt. Zweibrücken ist ebenfalls dabei. Dort sind die Geschäfte am 30. März, und dann nochmal im Juni, August und Ende November an einem Sonntag geöffnet. Und auch in Kirchheimbolanden geht Shoppen am Sonntag - und zwar am 9. März, dazu noch im Mai, August und Oktober. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 16:30 Uhr.

17:49 Uhr ++ Autofahrer schläft mitten auf der Hauptverkehrsstraße ++ Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizei in Kaiserslautern am Sonntagmorgen. Ihr wurde ein Auto gemeldet, das quer auf einer Hauptverkehrsstraße stand. Der Fahrer saß am Steuer und schlief. Ein Test ergab, dass er Alkohol getrunken hatte. Die Polizei parkte den Wagen um - und zeigte den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr an. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 16:30 Uhr.

16:29 Uhr ++ Hallenbäder erhöhen Preise ++ Gestiegene Kosten machen auch den Hallenbändern in der Westpfalz zu schaffen. Einige haben deshalb die Eintrittspreise erhöht - zum Teil haben sie auch die Tarife verändert. So ist der Tageshöchstsatz für einen Erwachsenen im Vitalbad Pfälzer Bergland in Kusel von 6,50 Euro auf 8 Euro gestiegen - und der Frühschwimmer-Tarif ist weggefallen. Das Bad reagiert damit auf die gestiegenen Betriebskosten. Auch das Plub in Pirmasens hat umgestellt und ist seit Jahresbeginn etwas teurer geworden. Drei Stunden Schwimmen kosten statt 5 nun 6 Euro Eintritt. Höhere Eintrittspreise sind auch beim Freizeitbad Azur in Ramstein-Miesenbach und dem Felsland Badeparadies in Dahn möglich. Dort hat es seit Jahren keine Erhöhung gegeben, weshalb die Kommunen über eine Anpassung nachdenken. Jedoch ist noch nichts entschieden. Unverändert sind die Eintrittspreise im Monte Mare Kaiserslautern, dem Badeparadies Zweibrücken und dem Kibo Bad Kirchheimbolanden. Dort soll das Schwimmen in diesem Jahr nicht teurer werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 13.1.2025 um 15:30 Uhr.