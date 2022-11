Bewohner in Kaiserslautern kennt Einbrecher - nur nicht seinen Namen

Ein Mann ist in seiner Wohnung in Kaiserslautern von einem Einbrecher überrascht worden. Und es war kein Unbekannter.

"Den kenne ich vom Sehen." Diesen Satz hat wohl schon so ziemlich jeder gesagt oder gedacht. Dabei geht es aber meistens um Situationen auf der Straße, im Geschäft oder im Lokal. Nicht in der eigenen Wohnung. Und schon gar nicht, wenn man einem Einbrecher gegenübersteht. Genau so erging es aber einem Mann in Kaiserslautern, wie die Polizei berichtet.

Es ist Mittwochabend: Der Täter schlägt ein Fenster ein, um in die Erdgeschosswohnung zu kommen. Im Glauben, er wäre allein, macht er sich an die Gegenstände in der Wohnung ran. Auch den Fernseher will er mitgehen lassen. Gerade als der Einbrecher die Wohnung verlassen will, steht der Bewohner vor ihm.

Einbrecher flüchtet vor Bewohner in Kaiserslautern

Dieser ist laut Polizei völlig überrascht, denn der Mann, der gerade dabei ist, seine Wohnung leer zu räumen, ist kein Unbekannter. Er kennt ihn vom Sehen. Als er ihn zur Rede stellen will, haut der Einbrecher ab. Seinen Namen kann er ihm nicht mehr hinterher rufen - sowas wie "Paul, bleib stehen!" - den kennt der Bewohner nämlich nicht.

Vier Tipps zum Schutz vor Einbrüchen Sicherheitstechnik anschaffen: Fenster und Türen sollten immer mit Schlössern und Riegeln gesichert werden. Dabei auch die Terrassentüren nicht vergessen - denn die werden gerne von Einbrechern aufgehebelt. Helfen kann aber eine sogenannte "Pilzkopfverriegelung". Fenster und Türen richtig schließen: Gekippte Fenster sind für Einbrecher offene Fenster. Schon mit einem Stück Draht lassen sie sich von außen öffnen. Und auch die Haustür sollte nicht nur zugezogen werden, sondern immer abgesperrt. Vorsicht im Urlaub: Wer in Urlaub fährt, sollte besonders aufpassen. Auch in sozialen Netzwerken: Denn hier halten Kriminelle gezielt Ausschau nach Menschen, die längere Zeit abwesend sind. Zudem sollten Urlauber ihre Bekannten bitten, ihre Briefkästen zu leeren, die Rolläden hochzufahren und hin und wieder das Licht brennen zu lassen. So wirkt auch ein verlassenes Haus belebt. Die Polizei um Hilfe bitten: Die Präventionsexperten der Polizei Trier bieten Opfern von Einbrüchen kostenlose Beratungen an. Dabei informieren sie über Sicherungsmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei für Haus oder Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind. Zu erreichen ist die Beratungsstelle per E-Mail unter: beratungszentrum.trier@polizei.rlp.de oder Telefon: 0651/20157566.

Die Polizei sucht jetzt nach dem (so halb) Unbekannten. Er ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, soll kurze schwarze Haare und ein Tattoo auf dem Unterarm haben. Auf dem linken Ringfinger hat er eine Krone tätowiert. Die Polizei hofft, dass jemand auch den Namen des Einbrechers kennt. Diesen und weitere Hinweise gehen an die Kripo in Kaiserslautern unter 0631 3692620.