E-Roller-Kontrollen in Kaiserslautern: Wenige Beanstandungen

per Mail teilen

Die Polizei hat in Kaiserslautern in einer Woche verstärkt die Fahrer von E-Rollern kontrolliert. Nur wenige fielen negativ auf.

Insgesamt kontrollierten die Beamten in der vergangenen Woche 179 Fahrerinnen und Fahrer von E-Rollern. Sechs davon standen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Bei einem weiteren Fahrer verhinderten die Beamten, dass er betrunken seine Fahrt mit einem E-Roller antreten konnte.

Und auch sonst fielen nur wenige E-Roller-Fahrer und -Fahrerinnen negativ auf: Eine Person fuhr verbotenerweise durch die Fußgängerzone. Vier Fahrerinnen und Fahrer waren ohne Versicherungsschutz unterwegs und eine Person telefonierte während der Fahrt mit dem Handy.

Polizei zieht positive Bilanz der E-Roller-Kontrollen

Das Fazit der Polizei fällt dementsprechend positiv aus: "Die meisten kennen die Regeln und halten sich dran", heißt es in einer Pressemitteilung. Das hätten auch viele Gespräche mit den Fahrerinnen und Fahrern gezeigt. Trotzdem will die Polizei die Kontrollen fortführen. Und appelliert an die Nutzerinnen und Nutzer von E-Rollern, sich vor dem Antritt der Fahrt mit den Regeln vertraut zu machen.