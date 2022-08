Einbrecher bedrohen Ehepaar in Höheischweiler

Die Polizei sucht in der Südwestpfalz Unbekannte, die in der Nacht auf Montag in ein Wohnhaus in Höheischweiler eingebrochen haben. Eine Frau wurde schwer verletzt.

Zwei Unbekannte sind in der Nacht in das Wohnhaus des Ehepaars in Höheischweiler eingedrungen. Die Täter überraschten die beiden im Schlaf. Als der 82-jährige Mann und die 75-jährige Frau aufwachten, wurden sie von den Einbrechern attackiert. Die Männer schlugen auf die Frau ein und fesselten sie. Einer der Männer bedrohte den Ehemann mit einem Teppichmesser. Sie forderten Geld. Die Einbrecher durchsuchten auch andere Räume des Einfamilienhauses. Überfallene Frau aus Höheischweiler kam ins Krankenhaus Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Ehemann erlitt leichte Verletzungen. Überfall in der Südwestpfalz: Polizei sucht Zeugen Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung eines Waldes, der in der Nähe des Wohnhauses liegt. Die Polizei suchte sie auch mit einem Hubschrauber. Sie erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe. Ob die Einbrecher auch Gegenstände gestohlen haben, steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in Höheischweiler und Umgebung etwas Verdächtiges gesehen haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-3692528 zu melden.

Sendung am Mo. , 15.8.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz