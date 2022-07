Festnahme nach Treppensturz: Einbrecher lässt verletzten Komplizen zurück

per Mail teilen

In Einselthum (Donnersbergkreis) hat die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er war gestürzt und konnte nicht mehr flüchten. Sein Komplize ließ ihn einfach zurück.

Das hatten sich zwei Einbrecher im Donnersbergkreis vermutlich ganz anders vorgestellt: Die beiden Männer hatten am Donnerstagmorgen versucht, in ein Haus in Einselthum einzusteigen. Nach Angaben der Polizei waren sie gerade dabei, eine Tür aufzubrechen, als die Bewohner des Hauses durch die Geräusche aufgeschreckt wurden.

Mutmaßlicher Einbrecher liegt verletzt am Tatort

Diese riefen sofort die Polizei. Die Beamten fanden anschließend am Tatort einen verletzten Mann, der direkt festgenommen wurde. Wie die Polizei mitteilt, war er offenbar eine Treppe heruntergestürzt, hatte sich dabei schwer am Bein verletzt und daraufhin nicht mehr flüchten können. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. Nach ihm wird derzeit noch gesucht.