Quiz: Wo ist heute eigentlich Feiertag? Heute ist der 6. Januar - der Tag der Heiligen drei Könige. In manchen Bundesländern ein Feiertag - aber in welchen? Bei uns in Rheinland-Pfalz jedenfalls nicht. Das wäre die Quizfrage des heutigen Tages: In welchen Bundesländern ist der Dreikönigstag ein Feiertag? Berlin, Brandenburg und Niedersachsen Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen

richtige Antwort: Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt

irrelevant: Baden-Württemberg, Bayern und Thüringen Die gegebene Antwort ist

6:16 Uhr Die Verkehrslage in Rheinland-Pfalz Schnee und Eis sollten den Verkehr heute früh nicht mehr groß stören - aber in der Region Trier sind einige Straßen wegen Hochwassergefahr gesperrt. Was sonst so los ist auf den Straßen, könnt ihr hier in unseren Verkehrsmeldungen nachschauen: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Nach dem winterlichen Wochenende mit Schnee, Regen und Eis werden in Teilen des Landes Vorsichtmaßnahmen getroffen, um mögliche Überschwemmungen zu vermeiden. Das Tauwetter setzt sich bei bis zu 14 Grad heute fort und lässt die Wasserstände der Bäche und Flüsse im Land weiter steigen. Das rheinland-pfälzische Integrationsministerium startet ein Pilotprojekt zur Bezahlkarte für Geflüchtete. Die Karte soll zunächst in der Erstaufnahme des Landes in Trier testweise eingeführt werden. Der letzte Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz schließt. Der Weihnachtsmarkt in Speyer, der schon seit dem 25. November geöffnet hatte, endet heute, zum Dreikönigsfest.

6:02 Uhr Das Wetter: Es wird milder! Nach Schnee und Eis am Sonntag wird es in den kommenden Tagen deutlich milder. "Die Temperaturen haben nichts mit dem zu tun, was wir in den letzten Tagen gesehen haben", sagte SWR-Wetterexperte Stefan Laps am Sonntag in seiner Vorhersage. Die Höchsttemperaturen am Montag liegen zwischen 11 und 14 Grad. Dazu gibt es Wolken, immer wieder Regen und starken Wind. Video herunterladen (26,9 MB | MP4)