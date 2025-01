Fünf Menschen mussten nach einem Brand im Westerwald ins Krankenhaus. Im Donnersbergkreis hat ein Mann zwei Männer mit einem Messer verletzt. Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:47 Uhr Ausfälle und Sperrungen auf der Bahnstrecke Remagen-Bonn Weil die Bahn ein neues Stellwerk baut, kommt es zu massiven Einschränkungen auf der Strecke zwischen Bonn und Remagen. Viele Züge fallen aus oder werden umgeleitet. Bereits jetzt werden die Fernverkehrszüge zwischen Koblenz und Köln über die rechte Rheinseite geleitet und halten deshalb nicht in Remagen und Andernach. Ab heute gibt es auch Einschränkungen im Regionalverkehr: Von heute Abend bis Montagmorgen fallen die Züge der Linien RE5 und RB26 zwischen Bonn und Remagen aus. Auch am darauffolgenden Wochenende kommt es zu Ausfällen auf diesen Linien. Bis Ende Februar fährt außerdem die Linie RB30 nicht mehr zwischen Bonn und Remagen. Für Pendler dürfte es vor allem ab dem 10. Januar unangenehm werden. Denn dann fallen die Linien RE5 und RB26 für zehn Tage ganz aus, also auch unter der Woche.

8:20 Uhr Was war eigentlich los am 3. Januar im Jahr... 1993: George H.W. Bush und Boris Jelzin unterzeichnen in Moskau den START-II-Vertrag. Mit diesem Abrüstungsabkommen sollen Atomwaffen reduziert werden. Ein Nachfolgeabkommen hat Russlands Präsident Wladimir Putin im Februar 2023 einseitig ausgesetzt. 1959: Alaska wird der 49. Bundesstaat der USA. 1816: Die preußische Regierung verbietet das weitere Erscheinen des Rheinischen Merkurs, eine Zeitung in Koblenz. Sie gilt als liberal und als das bedeutendste Blatt seiner Zeit.

8:10 Uhr Vielleicht Besucherrekord beim Mosel-Weihnachtsmarkt Der Mosel-Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach könnte in diesem Jahr einen neuen Besucherrekord aufgestellt haben. Davon geht der Veranstalter aus. Demnach waren vor allem die Adventswochenenden sehr gut besucht. Noch seien aber nicht alle Tickets ausgezählt worden. Damit könnte dann der Rekord vom Moselweihnachtsmarkt zum Jahreswechsel 2023/2024 geknackt werden. Damals sind laut Veranstalter 85.000 Tickets verkauft worden. Der Mosel-Weihnachtsmarkt in Traben-Trarbach ist gestern Abend als letzter großer Weihnachtsmarkt in der Region Trier zu Ende gegangen. Sendung am Fr. , 3.1.2025 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

7:41 Uhr Werden noch Wahlhelfer für die Bundestagswahl gesucht? Viele Kommunen haben angesichts des knappen Zeitrahmens für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar händeringend nach Helferinnen und Helfern gesucht. Die braucht es nämlich, damit eine Wahl ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Meine Kollegin Panja Schollbach aus dem Studio Ludwigshafen hat sich daher in der Süd- und Vorderpfalz mal bei den Stadtverwaltungen umgehört. "Alle Antworten, die wir bekommen haben, klingen relativ entspannt", sagt sie. Neustadt an der Weinstraße habe zum Beispiel fast alle Helferinnen und Helfer beisammen. Und die Verantwortlichen seien zuversichtlich, auch die restlichen Positionen noch besetzen zu können. Speyer hatte wohl großen Erfolg mit einem Online-Aufruf, mehr Bewerbungen als benötigt seien eingegangen. In Ludwigshafen hingegen fehle es noch an einigen Wahlhelferinnen und -helfern. Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

7:17 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Nach den US-Wahlen vom 5. November treten heute der Senat und die neu gewählten Abgeordneten des Repräsentantenhauses in Washington im Kapitol zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Dabei soll auch ein neuer Vorsitzender der Kongresskammer gewählt werden. Wir bleiben bei der internationalen Politik: Kanada übernimmt bis Ende des Jahres die G7-Präsidentschaft. Die Gruppe sieben westlicher Industrienationen (USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien) wurde im letzten Jahr von Italien angeführt. Und jetzt zum Sport: Bei der Vierschanzentournee sind die Skispringer an diesem Freitag auf der Bergiselschanze in Innsbruck/Österreich gefordert. Um 13:30 Uhr beginnt die Qualifikation für den Wettkampf am Samstag. Die deutschen Springer liegen in der Tournee-Gesamtwertung zurück.

7:09 Uhr Mann verletzt in Lokal zwei andere Männer mit Messer Ein Mann hat gestern am späten Abend in einem Lokal in Eisenberg im Donnersbergkreis zwei andere Männer mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Polizei teilte mit, dass der mutmaßliche Täter daraufhin geflüchtet ist. Sie hat ihn aber kurze Zeit später in der Nähe des Lokals festnehmen können. Die Beamten haben nach Angaben der Polizei einen Taser eingesetzt. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus. Wie schwer sie verletzt sind und warum der Mann sie angegriffen hat, darüber gibt es noch keine Infos. Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

7:03 Uhr Hund findet Finger nach Silvester-Unfall in Baden-Württemberg Ok, diese Geschichte aus dem benachbarten Baden-Württemberg ist nichts für schwache Nerven: Dort hat ein Hund einen menschlichen Finger gefunden. Erst dachte die Hundebesitzerin, es handele sich um einen Fake, dann ging sie von Mafia-Morden aus. Stimmt alles nicht. Der Finger ist echt und gehört einem Mann, der sich bei einem Böller-Unfall schwer an der Hand verletzt hat. Ihm bringt der Fund nicht viel, denn der Finger kann nicht mehr angenäht werden. Ein zweiter, abgesprengter Finger wird noch gesucht... Stuttgart Polizei brachte Körperteil ins Krankenhaus Hund findet menschlichen Finger nach Unfall mit Silvesterknaller in Stuttgart Die Polizei spricht von einer weitgehend friedlichen Silvesternacht in Stuttgart. Doch am Tag danach findet ein Hund einen abgetrennten Finger. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

6:47 Uhr B10 war nach Unfall zwischenzeitlich gesperrt Die B10 war heute am frühen Morgen bei Hauenstein für mehrere Stunden voll gesperrt. Dort hatte ein Autofahrer laut Polizei einen Unfall gebaut, weil er zu schnell unterwegs war und Alkohol getrunken haben soll. Er ist in die Leitplanke gefahren und hat Fahrzeugteile verloren. Über diese ist ein weiteres Auto gefahren. Ein dritter Wagen hat den Unfallverursacher gestreift. Verletzt wurde niemand, alle drei Autos wurden beschädigt. Die B10 musste gesperrt werden, weil Öl ausgelaufen war. Mittlerweile ist die Straße aber wieder frei. Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichten

6:31 Uhr Neues Tor für Mosel-Schleuse in Müden fast fertig Das neue Schleusentor für die Mosel-Schleuse in Müden ist fast fertig. In zwei großen Industriehallen am Trierer Hafen laufen derzeit die letzten Arbeiten an dem Ersatztor. Mehr als ein Dutzend Fachleute des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) schweißen, schrauben und lackieren dort derzeit. Nach dem Unfall Anfang Dezember, als ein Frachter das Schleusentor rammte und derart beschädigte, dass die Schleuse nicht mehr genutzt werden konnte, war der Zeitdruck groß. "Unser Ziel war es, das Tor in kürzester Zeit fertig zu stellen. Meine Mitarbeiter haben freiwillig Überstunden gemacht und auf Urlaub verzichtet", erzählt Bauhofleiter Thomas Heinze. Der Zeitplan ist eng. Am 14. Januar soll das 12 Meter hohe, 14 Meter breite und 80 Tonnen schwere Stahltor bereits verladefertig sein. Video herunterladen (52,5 MB | MP4)

6:05 Uhr Das Wetter für RLP Nach viel Niederschlag am zweiten Tag des neuen Jahres wird es heute oft sonnig bei -1 bis 3 Grad. Mit Blick auf den Sonntag warnt SWR-Wetterexperte Thomas Ranft in seiner Vorhersage vor Schnee, Schneeregen und Regen sowie vor überfrierender Nässe. Video herunterladen (21,7 MB | MP4)

6:02 Uhr Einfamilienhaus im Westerwald nach Brand unbewohnbar Nach einem Brand in einem Einfamilienhaus in Herschbach (Westerwaldkreis) mussten fünf Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung behandelt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unklar, teilte die Polizei mit. Sendung am Fr. , 3.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Arbeitsmarktzahlen vom Dezember 2024. Im November hatte die Arbeitslosenquote in Rheinland-Pfalz 5,2 Prozent betragen. Bundesweit lag sie bei 5,9 Prozent. Gute Nachricht für alle Himmelsgucker: In der kommenden Nacht erwarten Experten die beste Möglichkeit, um Sternschnuppen zu sehen. Dabei handele es sich in der ersten Woche des neuen Jahres um den Meteorstrom der Quadrantiden. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern startet heute ins Trainingslager nach Malta. Bis zum 10. Januar macht sich die Mannschaft dort für die Rückrunde fit. Die startet dann am 18. Januar mit einem Heimspiel gegen den SSV Ulm. In der Tabelle stehen die Lauterer derzeit auf dem neunten Rang.