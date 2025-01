per Mail teilen

Ein Windrad brennt in Kirchheimbolanden. Im Westerwald läuft die Suche nach der Ursache eines Stromausfalls. Alle RLP-News in unserem Ticker!

9:55 Uhr Umfrage: Die meisten haben keine Vorsätze Das ist eine überwältigende Mehrheit unter euch, die sich für das neue Jahr keine Vorsätze vorgenommen hat. Ich werte das mal als Zeichen, dass ihr soweit zufrieden und glücklich seid, sodass solche Vorsätze gar nicht nötig sind. Also dann, auf ein gutes Jahr 2025. 😁 Die Abstimmung ist bereits beendet. Habt ihr euch Vorsätze für 2025 vorgenommen? Nein, das brauche oder möchte ich nicht. 81,8%

9:15 Uhr Mehr Geld für Kommunen - aber nicht genug In Rheinland-Pfalz bekommen die Städte, Kreise und Gemeinden in diesem Jahr erstmals fast vier Milliarden Euro zur Finanzierung ihrer Aufgaben. Das hat das Finanzministerium mitgeteilt. Nach Angaben der Kommunen reicht aber auch diese Rekordsumme nicht. Der Landesrechnungshof hat ausgerechnet, dass die Ausgaben der Kommunen zuletzt fünf Mal so stark gestiegen sind wie die Einnahmen. Das Land RLP plant aber nicht, mehr Geld bereitzustellen. Immer mehr Kommunen planen daher zu klagen. 26 Dörfer haben bereits Klagen eingereicht. Sendung am Do. , 2.1.2025 9:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

9:05 Uhr Das ist passiert am 2. Januar im Jahr... 2006: Das Dach einer Eislaufhalle im bayerischen Bad Reichenhall stürzt ein. 15 Menschen sterben, 34 werden teils schwer verletzt. 1978: Das ZDF strahlt die erste Ausgabe des heute journals aus. 1945: Durch einen Luftangriff britischer Bomber wird Nürnberg im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört. Besonders die historische Altstadt ist betroffen.

8:46 Uhr Keine Sozialtickets mehr in Ludwigshafen Die Stadt Ludwigshafen darf ab heute keine verbilligten Sozialtickets für den Nahverkehr mehr verkaufen. Denn der Haushalt für das neue Jahr ist noch nicht genehmigt. Solange darf die Stadt nur Pflichtausgaben übernehmen. Vergünstigte Bus- und Bahnfahrten für entsprechend berechtigte Menschen gelten als freiwillige Leistung. Betroffen sind rund 1.100 Bürger. Sendung am Do. , 2.1.2025 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Nachrichten

8:17 Uhr Eure Veranstaltungstipps für 2025 Zum Jahreswechsel unterbreiten wir euch ja gerne Vorschläge für Veranstaltungen, die ihr im neuen Jahr besuchen könnt. Meine Kolleginnen und Kollegen von SWR1 machen es diesmal anders herum: Sie haben aber euch gefragt, was ihr empfehlen würdet. Eine Auswahl davon findet ihr hier: Regionale Veranstaltungstipps Mein Veranstaltungstipp: Eure Einsendungen Eine Auswahl eurer Vorschläge für Veranstaltungen in Rheinland-Pfalz. 13:00 Uhr Der Nachmittag SWR1 Rheinland-Pfalz

7:36 Uhr Neujahrsumzug der Garden in Mainz mit Premiere Rund 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind gestern beim traditionellen Neujahrsumzug der Garden durch die Mainzer Innenstadt gezogen. Mit dabei war zum ersten Mal auch der Mainzer Amazonen Corps, die zweite reine Frauen-Garde in Mainz. Sie war erst im Sommer gegründet worden und wollte mit ihrer Teilnahme auch ein Zeichen setzen und allen Frauen die Möglichkeit geben mitzumachen, sagt Präsidentin Anna-Katharina Coenen. Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Nachrichten

7:24 Uhr Ein Blick auf Deutschland und in die Welt Am Oberlandesgericht München wird heute der Prozess gegen die Mitglieder der mutmaßlichen "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich Prinz Reuß fortgesetzt. Sie müssen sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Bildung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verantworten. Reuß wurde 2022 verhaftet, weil er einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben soll. In den deutschen Kinos startet heute der Horrorfilm "Nosferatu - Der Untote". Das Werk des amerikanischen Regisseurs Robert Eggers ist eine Neuverfilmung des mehr als 100 Jahre alten Stummfilmklassikers "Nosferatu - Eine Symphonie des Grauens". Das Original aus dem Jahr 1922, eine deutsche Produktion, gilt als einer der ersten Horrorfilme überhaupt und als großer Einfluss für das gesamte Genre. Bei der Darts-WM in London stehen heute die Halbfinal-Partien an. Der Engländer Chris Dobey trifft dabei auf den mehrfachen Weltmeister Michael van Gerwen (Niederlande). Im zweiten Match stehen sich sogar zwei Engländer gegenüber: Stephen Bunting und Luke Littler. Der amtierende Weltmeister, Luke Humphries (auch aus England), schied bereits im Achtelfinale aus. Das Finale wird morgen Abend ausgespielt.

7:13 Uhr Viel Hilfe für Karnevalsverein in Neuwied nach Brand Nach dem Feuer im Lokschuppen in Neuwied-Engers ist die Solidarität groß für die betroffenen Vereine. Viele Unternehmen und auch Vereine aus anderen Stadtteilen hätten Hilfe angeboten, sagt die Karnevalsgesellschaft nach einer ersten Lagebesprechung. Die Große Engerser Karnevalsgesellschaft, der Möhnenverein sowie die Veranstalter des Engerser Weihnachtsmarkts hatten dort ihre Materialien gelagert - unter anderem fast fertig gestellte Karnevalswagen und Bühnenbilder. All das ist nach Angaben der Stadt bei dem Brand vernichtet worden. Laut Polizei hat vermutlich eine Silvesterrakete den Brand ausgelöst. Neuwied-Engers Großbrand in der Silvesternacht Lokschuppen in Neuwied-Engers zerstört In der Silvesternacht ist der Lokschuppen im Neuwieder Stadtteil Engers abgebrannt. Jetzt suchen Vereine und die Stadt nach Möglichkeiten die entstandenen Verluste aufzufangen. 12:00 Uhr SWR1 Rheinland-Pfalz SWR1 Rheinland-Pfalz Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

7:00 Uhr Umfrage: Wie haltet ihr es mit den guten Vorsätzen? Ein neues Jahr hat begonnen und für viele Menschen damit die guten Vorsätze! Ich mache da dieses Jahr den Rundumschlag: etwas Gewicht verlieren, wieder mehr Sport treiben, weiterhin nicht mehr rauchen, weniger Alkohol trinken. Mal sehen, wie das in Summe klappt, die Motivation ist jedenfalls da. Wie sieht es bei euch aus? Die Abstimmung ist bereits beendet. Habt ihr euch Vorsätze für 2025 vorgenommen? Nein, das brauche oder möchte ich nicht. 81,8%

6:48 Uhr 16-Jähriger bei Brand durch Feuerwerk verletzt Bei einem Garagenbrand in Hillesheim hat sich ein 16-jähriger Jugendlicher in der Neujahrsnacht leicht verletzt. Nach Angaben des Innenministeriums Rheinland-Pfalz hatten sich weggeräumte Feuerwerkskörper in der Garage erneut entzündet. Der Jugendliche wollte das Feuer löschen und verletzte sich. Er kam ins Krankenhaus. Der Schaden liegt den Angaben nach bei rund 80.000 Euro. Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:34 Uhr Tote Frau in Gerolstein gefunden Die Polizei hat vorgestern in Gerolstein die Leiche einer 60-jährigen Frau gefunden. Die Frau war seit Dienstagmorgen vermisst worden. Mit einem Großaufgebot hatten Polizeikräfte nach ihr gesucht. Die Polizei geht von einem Unglücksfall aus. Was genau passiert ist, wird derzeit noch ermittelt. Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:24 Uhr 30.000 starten das neue Jahr im Westerwald ohne Strom Da dürften einige noch gar nicht im Bett gewesen sein, als im Oberen Westerwald am Neujahrsmorgen gegen 4:45 Uhr plötzlich bei etwa 30.000 Haushalten der Strom ausfiel. Acht Stunden lang ging in den Verbandsgemeinden Westerburg, Rennerod, Hachenburg und Bad Marienberg nicht viel - dann war der Strom wieder da. Der Netzbetreiber Westnetz vermutet, dass Eisbruch für den Ausfall verantwortlich sein könnte. Dabei sorgt das Eis dafür, dass Stromleitungen reißen oder Masten umknicken. Heute geht die Suche nach der genauen Ursache weiter: Rheinland-Pfalz Ausfall am Neujahrsmorgen Strom im Oberen Westerwald wieder da - 30.000 Haushalte betroffen Nach einem etwa achtstündigen Ausfall fließt der Strom im Oberen Westerwald jetzt wieder. Wie die Einsatzleitung mitteilt, ist der Defekt im Stromnetz behoben. 19:45 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP Sendung am Do. , 2.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:05 Uhr Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Nass, kalt, wenig Sonne Das neue Jahr startet mit viel Grau, viel Regen und wenig Sonne. Unser Wettermann Sven Plöger hat uns gestern Abend erzählt, wie das Wetter in den kommenden Tagen so wird: Video herunterladen (29 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig Im Oberen Westerwald geht heute die Suche nach der Ursache für den Stromausfall am Neujahrstag weiter. Gestern mussten etwa 30.000 Haushalte für rund acht Stunden ohne Strom auskommen. Der Versorger Westnetz vermutete eine witterungsbedingte Störung, etwa durch Eisbruch. Bestätigt ist das aber noch nicht. Ein Mann muss sich ab heute wegen schweren Raubs und anderer Delikte vor dem Zweibrücker Landgericht verantworten. Der mit einem Messer bewaffnete 21-Jährige soll bei zwei Raubüberfällen auf eine Bäckerei und eine Tankstelle mehrere hundert Euro erbeutet haben. Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 startet heute nach der Winterpause mit seinem Trainingsauftakt. Das erste Spiel in der Rückrunde bestreiten die Mainzer am 11. Januar zuhause gegen den VfL Bochum. Mainz 05 steht derzeit auf dem fünften Tabellenrang. Auch Fußball-Zweitligist Kaiserslautern beginnt heute das Training im Fritz-Walter-Stadion. Morgen geht es dann ins Trainingslager nach Malta. Am 18. Januar startet der FCK in die Rückrunde zuhause gegen Ulm.