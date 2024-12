Was ist heute wichtig in Rheinland-Pfalz? Bisher gibt es 700 Anträge auf Impfschäden, in Ludwigshafen ist ein Polizeiauto in eine Straßenbahn gekracht. In Müden sollen die letzten Schiffe die Schleuse passieren.

7:09 Uhr Müden: Die letzten beiden Schiffe werden notgeschleust Es ist fast geschafft: An der Moselschleuse in Müden sollen nach einer Pause über die Weihnachtsfeiertage heute die beiden letzten Schiffe notgeschleust werden. Sie waren laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt freiwillig zurückgeblieben, weil sie noch Ladung aufnehmen wollten. Sobald sie durch sind, sollen die Vorbereitungen für ein neues Schleusentor beginnen. Geplant ist, dass die Schleuse schon am 1. Februar wieder in den regulären Betrieb geht. Die Schleuse war bei der Kollision mit einem Frachtschiffs am 8. Dezember schwer beschädigt worden. Rund 70 Schiffe steckten danach auf der Mosel fest. Sendung am Fr. , 27.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Nachrichten

6:54 Uhr Taxifahrer bringt vermissten Senior nach Hause Im Donnersbergkreis hat ein Taxifahrer am 1. Weihnachtsfeiertag einer Familie in Rockenhausen das wohl größte Geschenk gemacht. Die Angehörigen hatten ihren 83-jährigen Vater als vermisst gemeldet. Er war verschwunden und hatte nur seinen Rollator dabei. Noch bevor die Polizei ankam, war der Mann wohlbehalten zurückgekehrt. Ein Taxifahrer war auf den 83-Jährigen aufmerksam geworden und hatte ihn nach Hause gebracht. Der Senior hatte angegeben, dass er den Heimweg nicht mehr gefunden hatte. Sendung am Fr. , 27.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Nachrichen

6:42 Uhr Etwas weniger als zwei Millionen Fluggäste am Hahn Zwei Millionen Menschen sollten dieses Jahr vom Flughafen Hahn abfliegen - das war das selbstgesteckte Ziel. Das hat der Hunsrück-Flughafen knapp verfehlt. Geschäftsführer Rüdiger Franke sagte, bis Jahresende komme man auf 1,86 Millionen Passagiere. Mit dem Passagier-Ergebnis sei man trotzdem zufrieden. Beim Frachtgeschäft gebe es allerdings Einbußen. Sendung am Fr. , 27.12.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Nachrichten

6:15 Uhr Und so wird das Wetter: 🌞 Wer Urlaub hat und einen Ausflug plant, kann sich freuen: Das Wetter in Rheinland-Pfalz bleibt sonnig! Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages 8 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. Wetterexperte Karsten Schwanke hat in seiner Vorhersage am Abend angekündigt, dass wir am Samstag "fast das ähnliche Spiel" bekommen. Erst am Sonntag ziehen wieder Wolken auf. Wenn das mal keine guten Wetteraussichten sind! Video herunterladen (24,8 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig im Land Über die Weihnachtstage war Pause in Müden an der Mosel, heute sollen die letzten Schiffe durch die Notschleusung fahren. Ende Januar soll das neue Tor eingebaut werden, am 1. Februar soll die Schleuse wieder regulär in Betrieb gehen. Heute vor vier Jahren gab es die erste Corona-Schutzimpfung. Mit dem heutigen Stichtag (27. Dezember) zählte das Landesversorgungsamt in Rheinland-Pfalz 700 Anträge wegen Impfschäden. 17 Fälle wurden bisher staatlich anerkannt. Sabine Bätzing-Lichtenthäler führt seit 90 Tagen die SPD in Rheinland-Pfalz - sie ist die erste Frau in diesem Amt. Auf dem Parteitag in Mainz wurde sie Ende September mit 99 Prozent der Stimmen zur Landesvorsitzenden gewählt. Zuvor hatte Roger Lewentz nach 12 Jahren den Parteivorsitz abgegeben.