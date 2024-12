2024 ist fast vorbei und das neue Jahr steht in den Startlöchern. Wir werfen einen Blick auf 2025 und geben Tipps für Erlebnisse, die man sich auf die Bucket List schreiben kann.

Besondere Jubiläen im Jahr 2025:

Limburg feiert 1.000-jähriges Bestehen: Für das Kloster Limburg bei Bad Dürkheim (heute eine Ruine) wurde vor genau 1.000 Jahren der Grundstein gelegt - durch den salischen Kaiser Konrad II. Das wird in 2025 von der Stadt Bad Dürkheim gebührend gefeiert. Die Ruine des Klosters ist eine Touristen-Attraktion und dort ist am 17. und 18. Mai ein großes Erlebniswochenende geplant. Es soll Theater (darunter das Theater an der Weinstraße), Musik (z.B. gregorianische Choräle gepaart mit moderner Musik) und Kunstperformances geben. Außerdem werden traditionelle Handwerksformen vorgestellt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Die Limburg beim Limburg-Sommer 2023 (Archivbild) Stadt Bad Dürkheim Dennis DeBiase

Carl-Zuckmayer-Jahr in Rheinhessen: Ein weiteres Jubiläum - nur mit einer Null weniger, feiert Rheinhessen mit dem berühmten Schriftsteller Carl Zuckmayer. Er wurde 1896 in Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen) geboren und hat bekannte Werke geschrieben wie "Der Hauptmann von Köpenick" oder "Der fröhliche Weinberg". Dieses Theaterstück, das sein erster Erfolg war, wurde vor genau 100 Jahren in Berlin uraufgeführt. Deswegen gibt es in Rheinhessen das ganze Jahr über mehr als 30 Veranstaltungen , die Zuckmayers Leben auf kreative Weise zeigen.

Neue Ausflugsziele:

Die Mythoshalle auf dem Loreley-Plateau mit dem "gläsernen Felsen" nimmt langsam Gestalt an. Pressestelle VG Loreley

Gläserner Fels auf dem Loreley-Plateau: Das neu gestaltete Loreley-Plateau bekommt 2025 ein weiteres Highlight. Im zweiten Quartal soll die "Loreley-Mythoshalle" mit einer Ausstellung zum Thema "Der Loreleyfelsen gibt sein Geheimnis preis" eröffnen. Ein besonderer Hingucker ist dabei der "gläserne Fels", eine auffällige Dachkonstruktion aus Metall und Glas, die an einen Kristall erinnern soll. Diese kann jetzt bereits bei einem Besuch auf dem Loreley-Plateau bewundert werden.

Aussichtsplattform Zeltingen-Rachtig: Die Aussichtsplattform an der Hochmoselbrücke bei Zeltingen-Rachtig liegt an der B50. Von dort aus hat man einen schönen Panoramablick ins Moseltal, auch auf die Gemeinden Ürzig und Zeltingen-Rachtig. Zudem sieht man die 160 Meter hohe Hochmoselbrücke. Die Aussichtsplattform ist Teil der Raststätte Moselblick.

Die Aussichtsplattform aus der Vogelperspektive. Ramos-Hoffmann

Weinbergsschaukel in Nackenheim: Auf einer Weinbergsschaukel in die Landschaft schwingen - das kann zu einem echten Höhenflug werden. Zum Beispiel auf der Wingertschaukel im rheinhessischen Nackenheim (Kreis Mainz-Bingen). Sie ist im Oktober 2024 aufgebaut worden und steht auf der Spitze des Spitzenbergs. Aus 176 Meter Höhe hat man einen schönen Ausblick über die rheinhessischen Weinberge bis zu den Hochhäusern des Rhein-Main Gebiets. In allen Anbaugebieten von Rheinland-Pfalz gibt es Weinbergsschaukeln. Einen spektakulären Blick auf den Rhein bietet zum Beispiel die Schaukel am Nürerkopf oberhalb von Leutesdorf (Kreis Neuwied).

Auf dieser Weinbergsschaukel bei Nackenheim im Kreis Mainz-Bingen lässt es sich mit Schwung ins neue Jahr schaukeln. SWR

Besondere Ausstellungen in RLP 2025:

Landesausstellung Marc Aurel in Trier: In Rheinland-Pfalz findet 2025 die große Landesausstellung statt. Bei der Ausstellung in Trier geht es um den römischen Kaiser Marc Aurel. Sie ist vom vom 15. Juni bis 23. November im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift zu sehen. Besucher können sich insgesamt 380 Ausstellungsstücke aus der Zeit Marc Aurels oder mit Bezug zu der Zeit des römischen Kaisers anschauen. Insgesamt 85 Museen aus ganz Europa leihen den Trierer Museen dafür Ausstellungsstücke aus.

Skulpturen in ganz Neuwied: In Neuwied wird von April bis Ende Juni 2025 die ganze Innenstadt zur Ausstellungsfläche. An verschiedenen Stellen finden sich sogenannte "Alltagsmenschen" des Ateliers Lechnerhof in Witten . Die lebensgroßen Betonskulpturen zeigen Menschen bei ganz normalen Tätigkeiten. Einen ersten Vorgeschmack auf die Ausstellung gibt es auf der Rheinpromenade. Dort können Spaziergänger zwei "Alltagsmenschen" beim Duschen bestaunen - natürlich mit Badebekleidung.

Neue Lahn-Facette: Jedes Jahr kommen im Land neue Rad- und Wanderwege hinzu - seit Herbst 2024 gibt es etwa die neue Lahn-Facette "Rund um die Kipp" , ein zertifizierter Wanderweg bei Gutenacker im Rhein-Lahn-Kreis. Er ist knapp sieben Kilometer lang und Wanderer haben zahlreiche Ausblicke ins Lahntal.

Neue Angebote im Westerwald: Die Westerwald-Touristik hat nach eigenen Angaben mehrere Gravelbike-Touren im Angebot. Außerdem wurden für 2025 mehrere neue Wäller-Touren in verschiedenen Längen angekündigt.

Radweg am Fuße des Donnersbergs: In der Verbandsgemeinde Winnweiler wird derzeit ein Radweg von Steinbach nach Imsbach gebaut. Er hat eine Länge von rund 4,5 Kilometern und soll bis Ostern fertig sein. Nach Angaben von Rudolf Jacob (CDU), dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, kann man dann im Prinzip von Kaiserslautern bis fast ins Zellertal auf Radwegen fahren.

Neue Attraktionen in RLP 2025

Holiday Park: Im Holiday Park in Haßloch werden im kommenden Jahr drei Attraktion fertig - eine Familienachterbahn, ein Kinderfahrgeschäft, bei dem die Kleinen in einer vorgegebenen Fahrspur Jeeps selbst steuern können und eine Fahrt durchs Land der Schlümpfe mit animierten Figuren.

Therme in Bad Dürkheim: Außerdem soll Mitte des kommenden Jahres die Therme in Bad Dürkheim fertig werden, die Erweiterung des Erlebnisbades Salinarium. Es kommen zusätzlich sechs Thermalbecken dazu und ein Saunabereich über drei Etagen.