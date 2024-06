Fast 400 Exponate für Marc Aurel-Ausstellung in Trier

Ausstellungsstücke aus den bekanntesten Museen sind im kommenden Jahr in Trier zu sehen. Bei der Landesausstellung geht es um den römischen Kaiser Marc Aurel.

Marcus Reuter, der Direktor des Rheinischen Landesmuseums in Trier sagt, das Interesse an der Ausstellung über Marc Aurel sei schon jetzt - ein Jahr davor - außergewöhnlich groß. Das merke man bei den Gruppenbuchungen und Anfragen.

Mit der Person Marc Aurel habe man ein Thema gewählt, das viele Menschen anspreche - auch wegen der philosophischen Schriften und Werke, die Marc Aurel verfasst hat.

Zur Weltliteratur zählt Marc Aurels Werk "Selbstbetrachtungen". Entstanden zum Ende seiner Herrschaft, zwischen 170 und 180, in Feldlagern an der Nordgrenze des Römischen Reiches. Es sind meditative Gedanken, Leitsätze, die Aurel in diesem philosophischen Tagebuch zusammengefasst hat.

Altbundeskanzler Schmidt liefert auch Exponat

Als ein besonderes Exponat der Landesausstellung in zwei Trierer Museen im kommenden Jahr kündigt der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) die persönliche Ausgabe von Aurels "Selbstbetrachtungen" des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD) an. "Schmidt hat das Buch als Geschenk zu seiner Konfirmation bekommen und es ein Leben lang in Ehren gehalten", sagt Leibe.

Der römische Kaiser Marc Aurel Marc Aurel wurde am 26. April 121 nach Christus in Rom als Marcus Annius Catillus Severus geboren. Er starb 180 nach Christus. Römischer Kaiser war Marc Aurel von 161 bis 180 nach Christus. Während Marc Aurels Zeit als römischer Kaiser endetet eine Phase der Ruhe und Stabilität im Römischen Reich. Zeitgenossen war Marc Aurel deshalb eher als Feldherr bekannt, der mehrere Kriege führte, unter anderem gegen Germanenstämme, die das Römische Reich angriffen. In Marc Aurels Regierungszeit fallen auch Ereignisse wie mehrere schwere Überschwemmungen des Tiber, eine Pestepidemie und Christenverfolgungen. Seine Selbstbetrachtungen, die ihn als Philosoph bekannt machten, schrieb Marc Aurel während der letzten zehn Jahre seines Lebens. Zeitgenossen waren die privaten Aufzeichnungen nicht besonders bekannt. Vor allem seit der Epoche der Renaissance und bis in die heutige Gegenwart gilt Marc Aurel als Sinnbild des guten Herrschers.

Er habe regelmäßig darin nachgelesen und es oft zitiert.

Kostbare Marmorbüste aus den Vatikanischen Museen in Rom

Eine ganz besondere Leihgabe ist nach Ansicht von Museumschef Marcus Reuter auch die kostbare Marmorbüste, die den Adoptivbruder von Marc Aurel darstellt. Sie kommt von den Vatikanischen Museen aus Rom - einem Haus, das zu den Top-Museen zählt.

"Die Champions-League ist wieder zu Gast in Trier.

Kostbare Marmobüste aus den Vatikanischen Museen in Rom. Sie zeigt den Adoptivbruder von Marc Aurel - Lucius Verus. SWR Claudia Krell

Insgesamt werden bei der Schau über den römischen Kaiser Marc Aurel in Trier fast 400 Exponate zu sehen sein. Von den allermeisten Museen gebe es Zusagen. Große Namen seien wieder darunter: Die Vatikanischen und Kapitolinischen Museen in Rom, der Louvre in Paris und das British Museum in London. "Die Champions-League ist wieder zu Gast in Trier", sagt Marcus Reuter.

Antikes Erbe in Trier authentisch erleben

Mit der Ausstellung über Marc Aurel in Trier handelt es sich um die erste umfassende Ausstellung über den Kaiser, Feldherrn und Philosophen Marc Aurel. Das sagte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Montag in Trier. Trier sei eine Stadt, in der man das antike Erbe sehr authentisch erleben könne wie an kaum einem anderen Ort.

Die Ausstellung sei eine großartige Gelegenheit, Marc Aurel einem breiten Publikum zu präsentieren.