Ausstellungen, Konzerte und Jubiläen bietet das Jahr 2025. In der Region Trier und in Luxemburg ist in diesem Jahr einiges los.

Zum 40. Geburtstag des Moselmusikfestivals gibt es schon Ende April ein Auftakt-Special. Zweieinhalb Wochen lang können sich Musikfreunde im Barocksaal von Kloster Machern in Bernkastel-Kues fast täglich auf Konzerte freuen. Der Ort ist nicht zufällig gewählt, denn hier machte damals das Moselmusikfestival seine ersten Schritte.

Zum Jubiläumsjahr 2025 kommen einige weltweit erfolgreiche Musikerinnen und Musiker zu Konzerten an die Mosel, darunter der Klarinettist und Dirigent Karl-Heinz Steffens sowie die aus Trier stammende Flötistin Lea Sobbe. Auch der Pianist Markus Burger, der aus Pünderich an der Mosel stammt und den Jazzclub Wittlich gründete, wird dabei sein.

Das Altstadtfest in Trier findet vom 27. bis 29. Juni statt. Zwei Bands können es in diesem Jahr auf die große Bühne auf dem Kornmarkt schaffen und dort jeweils 90 Minuten Musik machen. Noch bis zum 13. Januar 2025 können sich Solokünstler, Duos und multi-instrumentale Musikgruppen aus Trier, Luxemburg und der Moselregion online bewerben.

Musik gibt es auch bei Porta³ vor der Porta Nigra in Trier. Am 19. Juni macht das Konzert von Álvaro Soler den Anfang. Am 20. Juni stehen Max Herre & Joy Denalane auf der Bühne. Die Donots & Very Special Guest treten am 21. Juni auf. Am 23. Juni findet dann das Picknickkonzert des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier statt.

2025 gibt es in Rheinland-Pfalz wieder eine große Landesausstellung. Thema ist der römische Kaiser Marc Aurel, der von 161 bis 180 das Römische Reich regierte. Zu sehen ist die Schau vom 15. Juni bis 23. November im Rheinischen Landesmuseum und im Stadtmuseum Simeonstift. 380 Ausstellungsstücke aus der Zeit Marc Aurels oder mit Bezug zu dem römischen Kaiser werden gezeigt. 85 Museen aus ganz Europa leihen den Trierer Museen dafür Ausstellungsstücke aus.

Offene Grenzen und Reisefreiheit in Europa: Das Schengener Abkommen feiert in diesem Jahr 40. Jubiläum. Am 14. Juni gibt es dazu eine große Feier im luxemburgischen Schengen an der Mosel. Dazu kommt extra das Fahrgastschiff "M.S. Princesse Marie-Astrid", auf dem am 14. Juni 1985 das Abkommen geschlossen worden ist. Dazu wird nach Angaben des Schengener Bürgermeisters Michel Gloden ein extra Steg gebaut, damit das Schiff anlegen kann.

Das Schiff liege derzeit in der Nähe von Bonn auf dem Rhein und sei in den vergangenen Jahren komplett saniert worden. Auf dem Schiff gibt es dann auch eine Ausstellung und Konzerte. Auch das Museum in Schengen selbst stellt sich für die Feierlichkeiten nochmal neu auf.

Die LUGA - Luxembourg Urban Garden findet vom 7. Mai bis zum 18. Oktober 2025 statt. Dabei handelt es sich um eine Freilichtausstellung an fünf Orten in ganz Luxemburg: im Stadtpark Edouard André, im Alzette-Tal, im Petruss-Tal, auf dem Kirchberg sowie in der Stadt Ettelbrück in der Nordstad.

Der Rosengarten Amélie ist ein poetischer Gedenkgarten zu Ehren der Frauen. Zu finden ist er im Stadtpark. © LUGA

Die Besucher erwarten verschiedene Ausstellungen, neu angelegte Gärten, Vorlesungen und vieles mehr. Der Eintritt zu der LUGA ist kostenlos. Nur für einzelne spezielle Angebote wird ein Eintrittspreis erhoben.

Der Dinosaurierpark Teufelsschlucht in Ernzen (Eifelkreis Bitburg-Prüm) wird in diesem Jahr zehn Jahre alt. Dazu sind eine Menge Veranstaltungen geplant - darunter eine Vortragsreihe explizit für Laien, Kinderveranstaltungen, ein Konzert und eine ganz besondere Ausstellung.

Der Ringelwurm Kalloprion kilmisteri. Er ist 420 Millionen Jahre alt und benannt nach „Lemmy“ von Motörhead. © 10tons - Esben Horn

Die Ausstellung nennt sich "Rock Fossils - True love never dies" und wird vom 10. März bis um 15. Juni im Dinopark zu Gast sein. Ursprünglich stammt diese aus Dänemark. Zu sehen sind zahlreiche verschiedene Fossilien, die nach Rockstars benannt sind - beispielsweise Kalloprion kilmisteri, ein urzeitlicher Borstenwurm, der den Namen von Motörhead-Legende Lemmy trägt.

Die Fossilien sind überlebensgroß nachgebaut. Es sind auch drei neue Funde mit dabei. Insgesamt geht es bei der Ausstellung um verschiedene Erdzeitalter.