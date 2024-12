Winterliche Straßenverhältnisse, Notschleusungen schreiten voran, Drogen-Prozess in Bad Kreuznach

per Mail teilen

Das Wetter in Rheinland-Pfalz wird an Heiligabend ungemütlich. In Bad Kreuznach endet ein großer Drogen-Prozess. Und beim FCK steht der technische Direktor vor dem Rücktritt.

8:03 Uhr Notschleusungen in Müden gehen weiter Die Notschleusungen an der bei einem Schiffsunfall beschädigten Moselschleuse Müden gehen weiter. Gerade wartet das 63. Schiff darauf, geschleust zu werden. Das hat der Schleusenwärter in Müden dem SWR gesagt. Verena Lörsch aus unserem Studio in Koblenz weiß mehr dazu:

7:54 Uhr Auch im Norden des Landes glatt! Ich habe es eben schon aus dem Raum Trier und Bitburg vermeldet: Wer heute Morgen mit dem Auto unterwegs ist, muss mit glatten Straßen rechnen. Auch im Kreis Neuwied sind die Räum- und Streudienste im Einsatz. Dort hat sich an vielen Stellen Blitzeis gebildet, sagt die Polizei. Auch auf den Rheinhöhen am Mittelrhein war es in der Nacht oft glatt. Dort haben die Streudienste nach Polizeiangaben inzwischen alles gestreut. Sendung am Mo. , 23.12.2024 8:24 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

7:36 Uhr Achtung: Schnee und umgestürzte Bäume! Autofahrer müssen heute Morgen auf vielen Straßen mit Verkehrsbehinderungen durch Schnee und umgestürzte Bäume rechnen. Vor allem im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es aktuell mehrere querstehende Lkw, teilte die Polizei mit. Auf der B265 sind im Bereich Prüm durch Schneebruch Bäume auf die Fahrbahn gefallen. Auf der B51 sind Lkw ins Rutschen geraten. Auch im Bereich Bitburg stehen Lkw quer, unter anderem auf der Landstraße bei Balesfeld und auf der Kreisstraße bei Metterich. Sendung am Mo. , 23.12.2024 7:29 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:08 Uhr Deutschland und die Welt Mitte Dezember fegte ein Wirbelsturm über die Inselgruppe Mayotte hinweg. Die Inselgruppe ist ein französisches Überseegebiet vor der Südostküste Afrikas. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ordnete deshalb für heute im ganzen Land Staatstrauer an. Bei dem Wirbelsturm wurden zahlreiche Menschen verletzt oder sogar getötet. Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitag wird es eine Sondersitzung des Ältestenrats des Landtags von Sachsen-Anhalt mit Innen-, Justiz- und Sozialministerin geben. Die AfD in Sachsen-Anhalt will mit ihrer Bundesvorsitzenden Alice Weidel eine Kundgebung mit anschließenden Trauermarsch abhalten. Zeitgleich ruft die Initiative "Gib Hass keine Chance" zu einer Menschenkette um den Alten Markt auf. In Erfurt beginnt heute der Mordprozess gegen einen 48-jährigen Mann, dem vorgeworfen wird, im Juni dieses Jahres mit einer Schrotflinte zwei Schüsse auf einen Mann abgegeben zu haben. Der Angeklagte soll das Opfer am Rücken und dessen Hund am Kopf getroffen haben. Als das Opfer sich hinter einem Auto versteckt habe, soll er den Mann mit einem finalen dritten Schuss in den Rücken getötet haben.

6:36 Uhr Weiße Weihnacht - nein. Und früher? Nochmal zum Wetter: Ja, die alljährliche Frage nach der "Weißen Weihnacht". Und ihr ahnt es schon, das wird auch dieses Jahr nichts. Aber war das früher überhaupt anders? Unsere Social-Media-Leute haben das einmal ein bisschen aufgedröselt:

6:08 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz In Bad Kreuznach wird am Landgericht heute das Urteil gegen einen Mann erwartet, der im großen Stil mit Drogen gehandelt haben soll. Außerdem wird ihm vorgeworfen, einem Mann gedroht zu haben, ihn zu töten. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Angeklagten hatten Beamte mehr als zwei Kilogramm Amphetamin, eine Maschinenpistole samt Schalldämpfer und Munition sowie einen gefälschten italienischen Ausweis gefunden. Die Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Mainz ist ab heute bis zum 2. Januar geschlossen. Diese Maßnahme betrifft nach Angaben der Stadt alle Dienststellen und Bürgerservices. Wie eine Sprecherin mitteilt, wird die Verwaltung "im Rahmen von Energiesparmaßnahmen" geschlossen. Dies ermögliche es den Beschäftigten, die Feiertage bei ihren Familien zu verbringen. Außerdem sollen Überstunden und Urlaubstage abgebaut werden. In Koblenz werden ab heute einige Bereiche des Koblenzer Weihnachtsmarktes abgebaut. Dazu gehören auch die aufgestellten Weihnachtsbäume am Jesuitenplatz und der Liebfrauenkirche. Die nicht mehr benötigten Bäume werden anschließend an Bürgerinnen und Bürger abgegeben. Die übrig gebliebenen Christbäume werden gesammelt, abtransportiert und entsorgt. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt bleibt danach noch bis zum 5. Januar geöffnet.

6:05 Uhr Und so wird das Wetter in Rheinland-Pfalz Schlechte Nachrichten für das Wetter an Heiligabend: Es wird eher schmuddelig-ungemütlich, wie uns Claudia Kleinert in der SWR-Wetterschau am Sonntagabend erklärt hat. Dann machen wir uns einfach ein paar warme Gedanken! 😊 Video herunterladen (25,2 MB | MP4)