Mit einem Sieg gegen den 1. FC Köln hätte der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenführer überwintern können. Die Roten Teufel unterlagen jedoch knapp.

Mit konsterniertem Blick trabten die Spieler des FCK letztendlich geschlagen in die Kabine. Doch keine Tabellenführung über Weihnachten. Doch keine Wintermeisterschaft. Stattdessen: graues Mittelfeld in Liga 2 für den Traditionsclub aus der Pfalz.

Wie eng die Leistungsdichte in der 2. Fußball-Bundesliga in diesem Jahr ist, lässt sich an den Roten Teufeln so gut ablesen wie an keinem anderen Team. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Köln wären die Lauterer am Karlsruher SC vorbei auf den ersten Platz gesprungen - durch die knappe 0:1-Niederlage steht der FCK nun jedoch auf Platz 9 der Tabelle. Enger könnte das Aufstiegsrennen kaum sein.

Markus Anfang: "Waren die bessere Mannschaft"

"Vom Ergebnis her bin ich enttäuscht, von der Leistung her überhaupt nicht", bilanzierte FCK-Coach Markus Anfang nach der Partie trocken am SWR-Mikrofon: "Ich fand, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Ich fand auch, dass wir die klar bessere Mannschaft waren. Aber das Ergebnis zählt am Ende", so der Coach.

Eine Analyse, der sich auch FCK-Spieler Jannis Heuer anschloss. Einstellungsmäßig könne die Mannschaft sich nichts vorwerfen, so der Verteidiger. Es sei "natürlich extrem bitter. Ich denke, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Das Spiel so durch einen Standard zu verlieren ist natürlich extrem ärgerlich".

Beide Teams starten offensiv

Im mit 49.327 Zuschauern ausverkauften Fritz-Walter-Stadion hatten sowohl die Pfälzer als auch die Gäste von Beginn an offensiv gespielt. Auf Seiten der Kölner vergab Max Finkgräfe freistehend zunächst die Führung, die auf der Gegenseite auch Jan Gyamerah verpasste. Nach einer Flanke von Linton Maina traf dann Dejan Ljubicic per Kopf für die Kölner (33. Minute).

Wenig später hatte der bereits verwarnte Torschütze bei einem Foul im Mittelfeld Glück, dass er nicht die Gelb-Rote Karte sah. FC-Trainer Gerhard Struber reagierte in der Pause und brachte mit Beginn der zweiten Spielhälfte Luca Waldschmidt für Ljubicic. Aufs Tempo drückte aber der FCK. Jannik Mause und Jannis Heuer scheiterten jedoch am starken Kölner Torwart Marvin Schwäbe.

FCK bleibt glücklos im Abschluss

Die Gäste lauerten auf Konter, doch Steffen Tigges und Maina vergaben nach 77 Minuten die große Möglichkeit zur Entscheidung. So blieb es bis zum Schluss spannend. Am Ende jubelten aber trotzdem die Kölner.

"Wir haben eine gute Körpersprache gehabt", fand Markus Anfang später. "Ich war damit einverstanden, wie die Jungs das gemacht haben. Wir spielen gegen den 1. FC Köln, die haben einen Bundesligakader, den sie zusammengehalten haben. Die Jungs haben das gut gemacht", so der Cheftrainer.

Durch die Niederlage steht der FCK nun zum Ende der Hinrunde mit 26 Zählern auf Platz neun. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt für das Team von Trainer Markus Anfang aber nur drei Punkte. Zum Hamburger SV auf dem Relegationsplatz drei fehlen sogar nur zwei Zähler.